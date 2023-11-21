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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Продажи автомобилей в ЕС в октябре выросли 15-й месяц подряд

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в Евросоюзе в октябре увеличились по итогам пятнадцатого месяца подряд, следует из отчета Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Число новых легковых машин, зарегистрированных в странах ЕС (без учета Мальты, статистика по которой отсутствует), составило 855 484 против 746 234 в октябре 2022 года.

Все крупнейшие рынки ЕС зафиксировали рост продаж: в Италии он составил 20%, во Франции - 21,9%, в Германии - 4,9%, в Испании - 18,1%.

Количество новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в прошлом месяце повысилось на 14,1% - до 1,039 млн. В том числе в Великобритании рост составил 14,3%.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) увеличились на 9,9%, Stellantis - на 11,3%, Renault - на 24,3%. Германский производитель автомобилей класса "люкс" Bayerische Motoren Werke AG нарастил продажи на 17,7%, его конкурент Mercedes-Benz - на 11,8%.

Реализация машин южнокорейской Hyundai Group повысилась на 9,2%, японской Toyota - на 11,5%. Американская Tesla продала в Евросоюзе 14,18 тысячи электромобилей, что в 2,5 раза больше, чем за тот же месяц годом ранее.

Всего в ЕС в октябре было зарегистрировано 121 808 новых электромобилей (рост на 36,3%), за десять месяцев - почти 1,234 млн (повышение на 53,1%).

Совокупные продажи автомобилей в Евросоюзе в январе-октябре увеличились на 16,7% относительно аналогичного периода прошлого года и достигли 8,795 млн. В целом в Европе они повысились также на 16,7% - почти до 10,723 млн машин.

ACEA Mercedes-Benz Renault Stellantis Volkswagen Евросоюз
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