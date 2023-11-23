Stellantis выкупил собственные акции у Dongfeng Motor на 934 млн евро

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Stellantis NV, образованный в результате слияния Fiat Chrysler и PSA Group, выкупил 50 млн собственных акций у китайской Dongfeng Motor International на сумму 934 млн евро, говорится в сообщении компании.

Dongfeng направила соответствующее предложение в июле. Цена выкупа была установлена как средняя цена акций на бирже в Милане за пять сессий до получения предложения.

Stellantis намерен погасить выкупленные у партнера по СП акции. Dongfeng по-прежнему владеет 1,6% бумаг партнера.

Выкуп акций не повлияет на объем программы buyback на сумму 1,5 млрд евро, которая продлится до конца 2023 года.

Также Stellantis объявил об отзыве свыше 32 тыс. гибридных автомобилей Jeep Wrangler 2021-24 модельного ряда из-за риска возгорания. Компании известно о восьми случаях возгорания, причем в шести из них машины находились на зарядке. Фирма намерена обновить программное обеспечение в автомобилях или заменить батареи.

Акции Stellantis на торгах в Милане в четверг дорожают менее чем на 0,1%. С начала года капитализация компании подскочила на 40%, до 85,35 млрд евро.