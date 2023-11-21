Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

"Делимобиль" нарастил выручку за 9 месяцев на 31% до 12,3 млрд рублей

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Выручка АО "Каршеринг Руссия" (предоставляет услуги каршеринга под брендом "Делимобиль") по итогам 9 месяцев 2023 года составила 12,3 млрд рублей, что на 31% превышает показатель аналогичного периода 2022 года, сообщила компания.

Чистая прибыль АО составила 1,1 млрд рублей против убытка в 456,8 млн рублей годом ранее.

Валовая прибыль выросла в 2,4 раза до 3 млрд рублей.

Проект "Делимобиль" запущен в 2015 году, сейчас компания предоставляет услуги в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону. Аудитория проекта превышает 9 млн зарегистрированных пользователей, автопарк – более 25 тыс. машин.

Делимобиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новак допустил рост доли нефти из трудноизвлекаемых запасов с 30% до 70% к 2050 году

Новак допустил рост доли нефти из трудноизвлекаемых запасов с 30% до 70% к 2050 году

Россельхозбанк подал иск к американскому JP Morgan

Россельхозбанк подал иск к американскому JP Morgan

Глава ФНС отметил рост поступления налогов в консолидированный бюджет примерно на 10%

Глава ФНС отметил рост поступления налогов в консолидированный бюджет примерно на 10%

Brent подешевела до $82 за баррель после сильного роста в предыдущие два дня

Рубль растет к доллару и слегка снижается к юаню на старте торгов

Рубль растет к доллару и слегка снижается к юаню на старте торгов

Суд подтвердил незаконность одностороннего отказа Talgo от ремонта поездов "Стриж"

Суд подтвердил незаконность одностороннего отказа Talgo от ремонта поездов "Стриж"

"Фанагория" из-за летней засухи снизила сбор винограда на 22%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });