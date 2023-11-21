"Делимобиль" нарастил выручку за 9 месяцев на 31% до 12,3 млрд рублей

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Выручка АО "Каршеринг Руссия" (предоставляет услуги каршеринга под брендом "Делимобиль") по итогам 9 месяцев 2023 года составила 12,3 млрд рублей, что на 31% превышает показатель аналогичного периода 2022 года, сообщила компания.

Чистая прибыль АО составила 1,1 млрд рублей против убытка в 456,8 млн рублей годом ранее.

Валовая прибыль выросла в 2,4 раза до 3 млрд рублей.

Проект "Делимобиль" запущен в 2015 году, сейчас компания предоставляет услуги в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону. Аудитория проекта превышает 9 млн зарегистрированных пользователей, автопарк – более 25 тыс. машин.