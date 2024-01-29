"Делимобиль" оценен для IPO в 39,2-42,4 млрд руб. до допэмиссии

Объем сделки составит не более 3 млрд руб., отмечает компания

Фото: Ярослав Чингаев/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Диапазон цены размещения каршерингового сервиса "Делимобиль" в рамках IPO определен в размере 245-265 руб. за акцию, говорится в сообщении компании, опубликованном в понедельник.

Сейчас уставный капитал компании состоит из 160 млн акций, таким образом, капитализация компании в преддверии IPO оценивается в 39,2-42,4 млрд рублей, без учета допэмиссии.

Компания проведет предварительный сбор заявок в рамках IPO в период с 29 января по 5 февраля.

"Базовый размер IPO составит не более 3 млрд рублей. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и на общекорпоративные цели", - говорится в пресс-релизе "Делимобиля".

Компания сообщила, что по итогам премаркетинга сформирован предварительный спрос от "крупнейших российских управляющих компаний и иных институциональных инвесторов" на заявленный размер IPO по ценам внутри объявленного ценового диапазона.

"Делимобиль" официально объявил о намерении провести IPO на Мосбирже 23 января. В пятницу Мосбиржа сообщила, что допустила акции "Делимобиля" к торгам с 6 февраля.

Компания ожидает, что торги акциями "Делимобиля" стартуют не позднее 7 февраля.