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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Medtronic увеличила чистую прибыль вдвое во II финквартале

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Ирландская Medtronic Plc, один из крупнейших производителей медицинского оборудования в мире, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2024 финансового года более чем в два раза, а скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий экспертов.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 27 октября, составила $909 млн, или 68 центов в расчете на акцию, по сравнению с $435 млн, или 32 центами на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

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Прибыль без учета разовых факторов составила $1,25 на акцию, что превзошло среднюю оценку опрошенных FactSet аналитиков в $1,18 на акцию.

Выручка увеличилась до $7,98 млрд с $7,59 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз предполагал $7,93 млрд.

Medtronic повысила прогноз на текущий фингод и теперь ожидает, что скорректированная прибыль будет находиться в диапазоне $5,13-5,19 на акцию по сравнению с прежней оценкой в $5,08-5,16 на акцию.

Котировки акций Medtronic повышаются на 1,8% в ходе предварительных торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник. Рыночная стоимость компании с начала года снизилась на 3,3% (до $99,5 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 18%.

Medtronic
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