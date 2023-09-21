Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 20 сентября

Минздрав не видит сложностей с импортом глюкометров непрерывного действия

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - На данный момент нет проблем с поставками в Россию систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.

"В настоящее время сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы нет. Поставки НМГ идут в соответствии с заключенными контрактами", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что идет предрегистрационная оценка новых моделей такого оборудования - как от иностранных, так и от отечественных производителей.

"Представленные на рынке и зарегистрированные в РФ медицинские изделия соответствуют всем требованиям качества, безопасности и эффективности", - подчеркнули в Минздраве.

Как сообщил "Коммерсантъ", в России стали недоступны медизделия НМГ компании Medtronic из-за того, что часть комплектующих к этой системе попала в обнародованный США в мае 2023 года ограничительный список товаров двойного назначения.

Системы НМГ проверяют состояние диабетиков каждые несколько минут.

Минздрав США Medtronic
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Владелец ТМК продает на "Мосбирже" 1,5% ее акций в рамках SPO

Владелец ТМК продает на "Мосбирже" 1,5% ее акций в рамках SPO

Гайсин оспорил взыскание в казну акций "Уралбиофарма" и банка "Вятич"

Минпромторг предложил металлургам дифференцировать цены на арматуру

Минпромторг предложил металлургам дифференцировать цены на арматуру

Семь человек погибли и 20 пострадали при взрыве газа в Балашихе

Минобороны РФ сообщило об отражении массовой атаки украинских беспилотников на Крым

Власти РФ хотят снять с экспортеров "курсовую ренту" через пошлины с привязкой к курсу рубля

Что произошло за день: среда, 20 сентября

Рубль завершил торги в среду ростом на фоне возможных мер валютного контроля

Рубль завершил торги в среду ростом на фоне возможных мер валютного контроля
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны РФ заявило о соблюдении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Росимущество и Минфин предложат оставить Грефа во главе Сбербанка

Росимущество и Минфин предложат оставить Грефа во главе Сбербанка
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });