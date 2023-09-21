Минздрав не видит сложностей с импортом глюкометров непрерывного действия

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - На данный момент нет проблем с поставками в Россию систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.

"В настоящее время сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы нет. Поставки НМГ идут в соответствии с заключенными контрактами", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что идет предрегистрационная оценка новых моделей такого оборудования - как от иностранных, так и от отечественных производителей.

"Представленные на рынке и зарегистрированные в РФ медицинские изделия соответствуют всем требованиям качества, безопасности и эффективности", - подчеркнули в Минздраве.

Как сообщил "Коммерсантъ", в России стали недоступны медизделия НМГ компании Medtronic из-за того, что часть комплектующих к этой системе попала в обнародованный США в мае 2023 года ограничительный список товаров двойного назначения.

Системы НМГ проверяют состояние диабетиков каждые несколько минут.