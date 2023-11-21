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Две компании, входящие в УК "Голдман групп", допустили техдефолты по облигациям

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Торговый дом "Мясничий", а также ООО "ОбъединениеАгроЭлита", допустили технические дефолты при выплате купонов и погашении части номинала выпусков своих облигаций, сообщает на ленте раскрытия ООО "Регион финанс", выступающее представителем владельцев (ПВО) облигаций займов.

Оба эмитента входят в ПАО "Управляющая компания "Голдман групп", которое 13 ноября также допустило технический дефолт при выплате купона по единственному выпуску облигаций в обращении.

Как отмечается в сообщениях, 20 ноября ПВО направило эмитентам запрос о причинах допущенных технических дефолтов, однако на момент публикации настоящего сообщения ответ о причинах неисполнения обязательств не получен.

Выплаты по купонам, а также части номинала были запланированы на 20 ноября, по данным НРД, до сих пор средства не поступили. В частности, ТД "Мясничий" должен был выплатить 387 тыс. рублей по 57-му купону и погасить 2,85% номинала облигаций на 8,55 млн рублей. ООО "ОбъединениеАгроЭлита" не смогло выплатить 2,044 млн рублей по 54-му купону и 6,25% номинала на сумму 25 млн рублей.

ТД "Мясничий" разместил 5-летний выпуск номинальным объемом 300 млн рублей в апреле 2019 года, с учетом амортизации в обращении остаются бумаги на 34,95 млн рублей. Ставка ежемесячного купона – 13,5% годовых.

"ОбъединениеАгроЭлита" разместило 5-летний выпуск номинальным объемом 400 млн рублей в июле 2019 года, в настоящее время с учетом амортизации в обращении находятся бумаги на 175 млн рублей. Ставка ежемесячного купона составляет 13,75% годовых.

В "Голдман групп" входит еще один эмитент облигаций – "Ист Сайбериан петролеум", выплата 47-го купона по облигациям компании должна состояться 21 ноября, размер выплаты - 1,497 млн рублей. На данный момент в НРД информации о переводе средств нет, ПВО о техдефолте информации еще не раскрывал. Пятилетний выпуск остаточным объемом после амортизации 126 млн рублей был размещен в декабре 2019 года по ставке ежемесячного купона 14% годовых.

У всех трех компаний данные выпуски облигаций единственные в обращении.

Ранее о подобном сценарии уже предупреждало рейтинговое агентство "Эксперт РА". Еще в мае агентство отозвало без подтверждения рейтинг УК "Голдман групп". Отзыв был совершен после снижения рейтинга до ruC и установления статуса "под наблюдением": тогда одна из входящих в "Голдман групп" компаний - ТД "Мясничий" - допустила техдефолт по выпуску коммерческих облигаций.

Как поясняло агентство, статус "под наблюдением" был обусловлен повышенной вероятностью невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств в краткосрочной перспективе - по всем облигационным выпускам группы платежи по облигациям осуществляются ежемесячно, что, по мнению агентства, увеличивает риск кассовых разрывов и реализацию очередного сценария технического дефолта.

Агрохолдинг Goldman Group, созданный в 1999 году, в настоящее время ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", сеть мясных магазинов ООО "ТД Мясничий"); выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "Агроэлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "Объединение агроэлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС петролеум" и ООО "Сибнефтьрезерв").

Управлением активами холдинга занимается ПАО УК "Голдман групп", которое на 87,2%, согласно списку аффилированных лиц, раскрытого на сайте холдинга, принадлежит Роману Гольдману.

ТД "Мясничий" Голдман групп
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