УК "Голдман групп" допустила дефолт при выплате купона на 9,8 млн рублей

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Управляющая компания "Голдман групп" допустило дефолт при выплате 27-го купона облигаций серии 001Р-02 на сумму 9,77 млн рублей. Об этом сообщает на ленте раскрытия представитель владельцев облигаций (ПВО) компании - "Регион финанс".

Купонная выплата должна была состояться 13 ноября. Как отмечает ПВО, на момент публикации данного сообщения ответ от эмитента о причине дефолта не получен. Также ПВО напоминает о наступлении у инвесторов права на досрочное погашение бумаг.

Пятилетний выпуск на 1 млрд рублей компания разместила в июле 2021 года по ставке ежемесячного купона 11,5% до погашения. С декабря 2023 года по выпуску начнется амортизация.

В течение ноября ПВО сообщил о технических дефолтах по облигациям всех эмитентов бондов, входящих в УК "Голдман групп" (в том числе их допустили ТД "Мясничий", ООО "Ист сайбериан петролеум" и ООО "ОбъединениеАгроЭлита"). У всех четырех компаний в обращении находится только по одному выпуску облигаций.

В отношении владельца Goldman Group Романа Гольдмана в конце ноября было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве на более чем 1 млрд рублей со средствами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад". Правоохранительные органы намерены арестовать более 380 зданий, сооружений и земельных участков, оформленных на Гольдмана и юрлиц, входящих в Goldman Group. Сам Гольдман при этом находится за пределами России, он объявлен в розыск.

Ранее о подобном сценарии уже предупреждало рейтинговое агентство "Эксперт РА". Еще в мае агентство отозвало без подтверждения рейтинг УК "Голдман групп". Отзыв был совершен после снижения рейтинга до "ruC" и установления статуса "под наблюдением": тогда одна из входящих в "Голдман групп" компаний - ТД "Мясничий" - допустила техдефолт по выпуску коммерческих облигаций.

Как поясняло агентство, статус "под наблюдением" был обусловлен повышенной вероятностью невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств в краткосрочной перспективе – по всем облигационным выпускам группы платежи по облигациям осуществляются ежемесячно, что, по мнению агентства, увеличивает риск кассовых разрывов и реализацию очередного сценария технического дефолта.

Помимо непосредственно "Голдман групп", в обращении находится биржевой выпуск облигаций "Мясничего" остаточной стоимостью после амортизации 34,95 млн рублей, выпуск биржевых бондов ООО "ОбъединениеАгроЭлита" на 175 млн рублей и выпуск биржевых облигаций "Ист Сайбериан петролеум" на 126 млн рублей.

Агрохолдинг Goldman Group, созданный в 1999 году, ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", сеть мясных магазинов ООО ТД "Мясничий"); выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "АгроЭлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "Объединение агроэлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС петролеум" и ООО "Сибнефтьрезерв").