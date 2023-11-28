Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

УК "Голдман групп" допустила дефолт при выплате купона на 9,8 млн рублей

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Управляющая компания "Голдман групп" допустило дефолт при выплате 27-го купона облигаций серии 001Р-02 на сумму 9,77 млн рублей. Об этом сообщает на ленте раскрытия представитель владельцев облигаций (ПВО) компании - "Регион финанс".

Купонная выплата должна была состояться 13 ноября. Как отмечает ПВО, на момент публикации данного сообщения ответ от эмитента о причине дефолта не получен. Также ПВО напоминает о наступлении у инвесторов права на досрочное погашение бумаг.

Пятилетний выпуск на 1 млрд рублей компания разместила в июле 2021 года по ставке ежемесячного купона 11,5% до погашения. С декабря 2023 года по выпуску начнется амортизация.

В течение ноября ПВО сообщил о технических дефолтах по облигациям всех эмитентов бондов, входящих в УК "Голдман групп" (в том числе их допустили ТД "Мясничий", ООО "Ист сайбериан петролеум" и ООО "ОбъединениеАгроЭлита"). У всех четырех компаний в обращении находится только по одному выпуску облигаций.

В отношении владельца Goldman Group Романа Гольдмана в конце ноября было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве на более чем 1 млрд рублей со средствами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад". Правоохранительные органы намерены арестовать более 380 зданий, сооружений и земельных участков, оформленных на Гольдмана и юрлиц, входящих в Goldman Group. Сам Гольдман при этом находится за пределами России, он объявлен в розыск.

Ранее о подобном сценарии уже предупреждало рейтинговое агентство "Эксперт РА". Еще в мае агентство отозвало без подтверждения рейтинг УК "Голдман групп". Отзыв был совершен после снижения рейтинга до "ruC" и установления статуса "под наблюдением": тогда одна из входящих в "Голдман групп" компаний - ТД "Мясничий" - допустила техдефолт по выпуску коммерческих облигаций.

Как поясняло агентство, статус "под наблюдением" был обусловлен повышенной вероятностью невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств в краткосрочной перспективе – по всем облигационным выпускам группы платежи по облигациям осуществляются ежемесячно, что, по мнению агентства, увеличивает риск кассовых разрывов и реализацию очередного сценария технического дефолта.

Помимо непосредственно "Голдман групп", в обращении находится биржевой выпуск облигаций "Мясничего" остаточной стоимостью после амортизации 34,95 млн рублей, выпуск биржевых бондов ООО "ОбъединениеАгроЭлита" на 175 млн рублей и выпуск биржевых облигаций "Ист Сайбериан петролеум" на 126 млн рублей.

Агрохолдинг Goldman Group, созданный в 1999 году, ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", сеть мясных магазинов ООО ТД "Мясничий"); выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "АгроЭлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "Объединение агроэлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС петролеум" и ООО "Сибнефтьрезерв").

Голдман групп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Тинькофф банк заместил около половины выпуска "вечных" евробондов

"Газпром" оценил в 20% среднесрочную обеспеченность приемных мощностей СПГ Европы

"Газпром" оценил в 20% среднесрочную обеспеченность приемных мощностей СПГ Европы

Нефть Brent подорожала до $80,74 за баррель

Минсельхоз подтвердил прогноз об экспорте более 65 млн т зерна из России за сельхозгод

Минсельхоз подтвердил прогноз об экспорте более 65 млн т зерна из России за сельхозгод

"Росатом" завершает работу над контрактом на строительство АЭС в Узбекистане

Fix Price подтвердил намерение сохранить листинг GDR на Лондонской бирже

Арбитражный суд Москвы решил вернуть заявление о банкротстве "СПБ биржи"

Суд прекратил производство по иску "Транснефти" к "Роснефти" на 2 млрд рублей

Суд прекратил производство по иску "Транснефти" к "Роснефти" на 2 млрд рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });