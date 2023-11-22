Большинство руководителей ФРС опасаются нового витка инфляции

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) опасаются, что сильный рост американской экономики может вызвать новое ускорение инфляции, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), завершившегося 1 ноября.

Американский ЦБ на прошлом заседании сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых, максимальном за 22 года.

"Большинство участников продолжают наблюдать повышательные риски для инфляции", - отмечается в протоколе.

К этим рискам относятся, в частности, замедление дезинфляционного процесса или же повторное ускорения инфляции из-за высокого уровня экономической активности.

"В случае, если поступающие данные покажут недостаточный прогресс в плане достижения целевого показателя инфляции", руководители регулятора готовы пойти на дополнительные повышения ставки.

При этом все члены FOMC согласились с тем, что регулятору нужно придерживаться осторожного подхода к денежно-кредитной политике. Эта политика должна "оставаться ограничительной в течение некоторого времени, до тех пор, пока инфляция не начнет очевидным образом замедляться", говорится в протоколе.

Некоторые из руководителей Федрезерва отметили также риски для роста экономики. Они включают в себя ужесточение кредитных условий, сохранение слабости на рынке коммерческой недвижимости и возможные проблемы на внешних рынках.

"Несколько участников отметили, что во все большем количестве округов компании сообщают о том, что высокие процентные ставки негативно сказываются на их бизнесе, и что фирмы все чаще сокращают или откладывают на более поздние сроки свои инвестиционные планы из-за увеличения стоимости заимствований и ужесточения условий по выдаче кредитов банками", - говорится в документе.

Следующее заседание ФРС состоится 12-13 декабря. Участники рынка практически уверены в том, что ЦБ снова сохранит ставку неизменной на предстоящем заседании, и допускают начало снижения ставки весной следующего года.