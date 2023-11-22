Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Большинство руководителей ФРС опасаются нового витка инфляции

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) опасаются, что сильный рост американской экономики может вызвать новое ускорение инфляции, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), завершившегося 1 ноября.

Американский ЦБ на прошлом заседании сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых, максимальном за 22 года.

"Большинство участников продолжают наблюдать повышательные риски для инфляции", - отмечается в протоколе.

К этим рискам относятся, в частности, замедление дезинфляционного процесса или же повторное ускорения инфляции из-за высокого уровня экономической активности.

"В случае, если поступающие данные покажут недостаточный прогресс в плане достижения целевого показателя инфляции", руководители регулятора готовы пойти на дополнительные повышения ставки.

При этом все члены FOMC согласились с тем, что регулятору нужно придерживаться осторожного подхода к денежно-кредитной политике. Эта политика должна "оставаться ограничительной в течение некоторого времени, до тех пор, пока инфляция не начнет очевидным образом замедляться", говорится в протоколе.

Некоторые из руководителей Федрезерва отметили также риски для роста экономики. Они включают в себя ужесточение кредитных условий, сохранение слабости на рынке коммерческой недвижимости и возможные проблемы на внешних рынках.

"Несколько участников отметили, что во все большем количестве округов компании сообщают о том, что высокие процентные ставки негативно сказываются на их бизнесе, и что фирмы все чаще сокращают или откладывают на более поздние сроки свои инвестиционные планы из-за увеличения стоимости заимствований и ужесточения условий по выдаче кредитов банками", - говорится в документе.

Следующее заседание ФРС состоится 12-13 декабря. Участники рынка практически уверены в том, что ЦБ снова сохранит ставку неизменной на предстоящем заседании, и допускают начало снижения ставки весной следующего года.

Федрезерв ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль во вторник заметно укрепился к основным валютам

Рубль во вторник заметно укрепился к основным валютам

В Минэнерго сообщили об обсуждении снятия запрета на экспорт летнего дизтоплива

Признаки бытового мошенничества усматриваются в 15% ипотечных договоров страхования

Признаки бытового мошенничества усматриваются в 15% ипотечных договоров страхования

Зарубежные инвесторы вывели с рынка акций КНР 75% средств, вложенных в январе-июле

Зарубежные инвесторы вывели с рынка акций КНР 75% средств, вложенных в январе-июле

Нефть Brent подешевела до $81,9 за баррель

Новак допустил рост доли нефти из трудноизвлекаемых запасов с 30% до 70% к 2050 году

Новак допустил рост доли нефти из трудноизвлекаемых запасов с 30% до 70% к 2050 году

Россельхозбанк подал иск к американскому JP Morgan

Россельхозбанк подал иск к американскому JP Morgan
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });