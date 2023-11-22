Рынок акций США снизился после публикации протокола ФРС

Сотрудники Нью-Йоркской фондовой биржи Фото: AP/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили в минусе сессию во вторник, участники рынка оценивали протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и отчетности крупных компаний.

Руководители Федрезерва опасаются, что сильный рост американской экономики может вызвать новое ускорение инфляции, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), завершившегося 1 ноября.

Американский ЦБ на прошлом заседании сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых, максимальном за 22 года.

При этом все члены FOMC согласились с тем, что регулятору нужно придерживаться осторожного подхода к денежно-кредитной политике. Эта политика должна "оставаться ограничительной в течение некоторого времени, до тех пор, пока инфляция не начнет очевидным образом замедляться", говорится в протоколе.

"Снижение фондовых индексов стало скорее следствием краткосрочной перекупленности рынка, а не опасений, что рынок неправильно понял намерения Федрезерва", - написала старший аналитик LPL Financial Куинси Кросби.

"Рынок по-прежнему считает, что ФРС закончила (повышать ставки - ИФ), и экономике потребуется помощь в виде снижения ставок в 2024 году, вне зависимости от заявлений Федрезерва", - добавила она.

Тем временем продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре сократились на 4,1% относительно предыдущего месяца и составили 3,79 млн домов в пересчете на годовые темпы. Показатель стал минимальным с августа 2010 года, а его снижение было зафиксировано по итогам пятого месяца подряд и было вызвано ростом ставок по ипотечным кредитам и цен на жилье, отмечают эксперты Национальной ассоциации риелторов (NAR).

Акции Zoom Video Communications подешевели на 0,1%, хотя компания, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, в третьем квартале 2024 финансового года увеличила чистую прибыль почти втрое и улучшила годовой прогноз.

Lowe's Cos., владеющая сетью магазинов товаров для дома, в прошлом финквартале нарастила чистую прибыль более чем в 11 раз, однако выручка не оправдала ожиданий рынка. Цена бумаг компании снизилась на 3,1%.

Рыночная стоимость Hibbett Inc. (бывшая Hibbett Sports Inc.) подскочила на 10%. Американская сеть магазинов спортивных товаров в минувшем квартале незначительно сократила выручку и повысила годовой прогноз чистой прибыли, которая в отчетном периоде с запасом превзошла ожидания рынка.

Котировки акций Best Buy Co. опустились на 0,7%. Ритейлер электроники в прошлом финквартале уменьшил выручку на 7,8% и понизил годовые прогнозы для выручки и скорректированной прибыли.

Ритейлер одежды Abercrombie & Fitch Co. обнародовал сильную квартальную отчетность, и акции компании подорожали на 2,4%.

Другая сеть магазинов одежды, American Eagle Outfitters Inc., также превзошла ожидания рынка по показателям чистой прибыли и выручки за прошлый квартал, но её прогноз на текущий период разочаровал инвесторов, и бумаги компании рухнули на 15,8%.

Производитель полупроводниковой продукции Analog Devices в четвертом финансовом квартале, который завершился 28 октября, снизил чистую прибыль почти в два раза и сократил выручку на 16%, а также дал слабый прогноз на текущий финквартал. Капитализация компании снизилась на 1,4%.

Акции Merck & Co. подорожали на 0,5% на новости, что американская фармкомпания достигла соглашения о покупке Caraway Therapeutics, разрабатывающей лекарства от редких генетических заболеваний, за $610 млн.

Dow Jones Industrial Average опустился на 0,18% и составил 35088,29 пункта. Лидерами снижения в индексе стали акции Intel Corp., подешевевшие на 2,5%.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,2% - до 4538,19 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,59% и составил 14199,98 пункта.