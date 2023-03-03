Американская сеть универмагов Nordstrom свернет бизнес в Канаде до конца июня

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Американская сеть универмагов Nordstrom Inc. планирует закрыть все магазины в Канаде до конца июня этого года, сообщается в пресс-релизе компании.

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Штат компании в этой стране насчитывает около 2,5 тыс. человек, которые работают в шести магазинах Nordstrom и семи Nordstrom Rack. Расходы на сворачивание бизнеса в первом финансовом квартале (февраль-апрель) составят примерно $300-350 млн.

"Мы пришли в Канаду в 2014 году с планом построить и поддерживать там долгосрочный бизнес, - сказал главный исполнительный директор компании Эрик Нордстром. - Несмотря на все наши усилия, мы не видим реального пути к прибыльности канадского бизнеса".

Nordstrom в четвертом квартале 2022 финансового года, который завершился 28 января, получила чистую прибыль в размере $119 млн, или $0,74 в расчете на акцию, по сравнению с $200 млн, или $1,23 на акцию, за сопоставимый период годом ранее. Выручка снизилась на 4,2% - до $4,2 млрд против $4,382 млрд.

Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем оценивали прибыль ритейлера на уровне $0,66 на акцию при выручке в $4,34 млрд.

Nordstrom по итогам текущего фингода ожидает сокращения выручки на 4-6%. Ожидается, что прибыль будет находиться в диапазоне $0,2-0,8 на акцию по сравнению с $1,51 в прошлом фингоду.

Котировки акций Nordstrom растут на 1,8% в начале торгов в пятницу. Рыночная стоимость ритейлера за последний год сократилась почти на 19% (до $3,1 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 опустился за этот период на 7,7%.