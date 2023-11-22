РФ в октябре экспортировала рекордные 109 тыс. тонн пшеничной муки

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - РФ в октябре этого года экспортировала 109 тыс. тонн пшеничной муки, что стало историческим рекордом по ежемесячным поставкам. Об этом сообщила "Интерфаксу" заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова.

Предыдущий рекорд был поставлен в июне 2011 года в объеме 100 тыс. тонн.

По словам Глазуновой, основными покупателями российской пшеничной муки в октябре были Афганистан - 27 тыс. тонн, Китай - 24 тыс. тонн, Ирак - 15 тыс. тонн, Грузия - 11 тыс. тонн.

"В целом же за четыре месяца нового сельхозгода (июль-октябрь) экспорт составил 336 тыс. тонн, что на 22,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было отгружено 274 тыс. тонн", - сказала она, отметив, что в рейтинге импортеров за этот период лидирует Китай - 77 тыс. тонн (23% от объема поставок). В топ-3 покупателей также вошли Ирак - 63 тыс. тонн и Афганистан - 45 тыс. тонн.

Вместе с тем Глазунова сообщила, что экспорт отрубей за июль-октябрь этого года снизился до 323 тыс. тонн с 376 тыс. тонн годом ранее. Причем один из основных покупателей отрубей - Турция - сократила импорт до 220 тыс. тонн с 309 тыс. тонн соответственно.

Глазунова напомнила, что в 2022/2023 сельхозгоду РФ экспортировала 795 тыс. тонн пшеничной муки против 521 тыс. тонн годом ранее. Основным покупателем стал Ирак - 204 тыс. тонн (26%). В Афганистан было отправлено 103 тыс. тонн, в Китай - 82 тыс. тонн. Экспорт отрубей в прошлом сельхозгоду составил 1,385 млн тонн (в том числе 1,11 млн тонн в Турцию) против 1,208 млн тонн (1,056 млн тонн) в 2021/2022 сельхозгоду.