Россия за 10 месяцев почти на треть увеличила экспорт муки, до 990 тысяч тонн

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Россия за 10 месяцев 2023 года экспортировала 990 тысяч тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки, что почти на треть больше, чем за аналогичный период 2022 года, и превышает объем экспорта за весь 2022 год, сообщает центр "Агроэкспорт".

Самым крупным покупателем муки стал Ирак, который по итогам прошлого года был на второй позиции. За январь-октябрь в эту страну было отгружено более 150 тысяч тонн российской муки, что на 17% больше поставок за 10 месяцев 2022 года. Второе место заняла Грузия, куда было экспортировано 126 тысяч тонн. В топ-3 также вошел Китай, увеличивший закупки российской муки в 3,7 раза, до более чем 100 тысяч тонн. За 2022 год поставки муки в КНР составили 37 тысяч тонн, за 2021 год - менее 13 тысяч тонн, напомнили в "Агроэкспорте".

"Агроэкспорт" также сообщил, что Россия возобновила отгрузки пшеничной муки в Гонконг, отправив за 10 месяцев 49 тысяч тонн.

Позитивная динамика наблюдается и в экспорте муки в страны ближнего зарубежья.

Приоритетными рынками для увеличения отгрузок российской муки "Агроэкспорт" называет Юго-Восточную Азию (Китай, Таиланд), Ближний Восток (Ирак, Йемен) и Африку (Гана, Бенин).

Потенциал дополнительных поставок российской муки на внешние рынки центр оценивает в более 500 тысяч тонн в год.