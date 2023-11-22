"Автотор" планирует вложить 700 млн руб. в российское ПО на автопроизводстве

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор" и корпорация "Галактика" подписали соглашение о внедрении в автопроизводство российских сервисов и платформенных решений, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Планируемый объем инвестиций "Автотора" в проект – порядка 700 млн рублей.

Соглашение предусматривает поэтапное внедрение отечественного программного обеспечения в целях повышения уровня цифровизации процессов управления производством, промышленными активами и корпоративными ресурсами "Автотора". Проект направлен на расширение применения российских сервисов и платформенных решений, а также на импортозамещение существующих программно-аппаратных комплексов, говорится в пресс-релизе.

"Автотор" сотрудничает с "Галактикой" с 1999 года. Автопроизводитель планирует создать центр компетенции по отраслевому решению для автомобилестроения на базе цифровых продуктов "Галактики".

Корпорация "Галактика" – разработчик программного обеспечения, более 35 лет занимается разработкой и внедрением систем управления на промышленных предприятиях, в госведомствах и образовательных учреждениях. Программное обеспечение "Галактики" является аналогом таких зарубежных продуктов, как MES, AMM (APS), ERP, EAM, ESB.

"Автотор" выпускает автомобили с 1997 года. До 2022 года включительно предприятие производило модели немецкой BMW, сборка которых была приостановлена весной, а также южнокорейские Kia и Hyundai. Выпуск последних прекращен в начале октября 2022 года.

В настоящее время "Автотор" собирает легковые и коммерческие автомобили китайских брендов BAIC, Kaiyi, SWM, Foton и JMC.