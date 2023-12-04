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"Автотор" наращивает перевозку автомашин по морю из-за проблем с доставкой через Литву

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор", столкнувшись с трудностями при железнодорожном транзите собранных автомобилей через Литву на основную территорию России, теперь увеличивает объемы их доставки по морю на паромах, сообщила пресс-служба ООО "Оборонлогистика" (оператор паромной линии Усть-Луга - Балтийск).

Паромы, работающие на линии Усть-Луга - Балтийск, как отмечает "Оборонлогистика", и раньше перевозили накатным способом партии новых автомобилей из Калининградской области в другие регионы России. Но главный поток продукции автопредприятия шел по железной дороге транзитом через Литву. С сентября 2023 года, после введения Евросоюзом очередных ограничительных мер, у "Автотора" возникли трудности с отгрузкой по железной дороге готовой продукции, не подпадающей под квоты.

"В настоящее время в связи с невозможностью продолжать процесс отгрузки в прежнем режиме, составы с готовой продукцией перенаправляются на паромы. Так, в ноябре 2023 года на основании обращения правительства Калининградской области на паромах уже перевезено порядка 150 вагонов с новыми автомобилями", - говорится в пресс-релизе.

В настоящее время на паромной линии Усть-Луга - Балтийск работают четыре железнодорожных парома. Благодаря специальной конструкции они могут перевозить от 80 до 100 железнодорожных вагонов. Причем это не только крытые вагоны, полувагоны и платформы, но и специальный подвижной состав, в том числе двухъярусные вагоны-автомобилевозы.

В пресс-службе "Автотора" текущую ситуацию с доставкой автомобилей "Интерфаксу" комментировать не стали, отметив лишь, что автопроизводитель давно использует два маршрута для вывоза готовой продукции - сухопутный железнодорожный и морскими паромами. Их задействование зависит от различных обстоятельств и ситуации при производстве автомобилей.

Ранее основатель "Автотора" Владимир Щербаков говорил журналистам, что вывоз из Калининграда произведенных автомобилей идет в основном по железной дороге. Под запретительные санкции не попадают автомобили, стоимость которых не превышает установленного Литвой предела в несколько десятков тысяч евро.

Автотор Калининград Евросоюз Литва Оборонлогистика Калининградская область Владимир Щербаков
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