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Алмазодобытчик "АЛМАР" сохранил планы по размещению на "СПБ бирже"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Юниорная компания "АЛМАР - алмазы Арктики", владеющая лицензиями на освоение двух месторождений алмазов в арктической зоне Якутии, сохраняет планы по размещению на "СПБ бирже", несмотря на изменение ситуации вокруг этой торговой площадки, которая в начале ноября попала в SDN list.

"Мы продолжаем следить за ситуацией, полноценно сфокусированы на возможных вариантах дальнейшего развития компании, в том числе на рынках акционерного капитала", - сказал "Интерфаксу" коммерческий директор и член совета директоров "АЛМАР" Андрей Новиков.

Совет директоров "АЛМАР", крупнейшим акционером которой является супруга главы Якутии Людмила Николаева, в ноябре рассматривал вопрос о готовности компании к первичному размещению акций в 2023 году, сообщала компания. Как пояснил Новиков, обсуждалась изменившаяся ситуация вокруг "Спб Биржи", являющейся уникальной площадкой для размещения юниорных компаний, к которым применяются определенные требования листинга и оценки.

Средства от возможного размещения "АЛМАР" хочет использовать для продолжения геологоразведочных работ на своих лицензионных участках, строительства ГОКа, старта добычи и продаж алмазов.

"АЛМАР" в начале прошлого года сообщал о планах разместить 15% новых акций и выручить 700 млн рублей.

Ранее, в декабре 2021 года, "АЛМАР" привлек 200 млн рублей в ходе закрытого размещения акций. Доля председателя совета директоров "АЛМАР" Людмилы Николаевой сократилась с 40% до 32,37% акций. Инвесторами выступили ITI Capital, банк "Держава" и ИФК "Солид".

Прежние параметры размещения и назначение средств остаются актуальными, подтвердил Новиков, но оценка компании устарела.

"За период с момента пре-IPO компания выполнила свои основные планы – провела разведку двух участков и защитила запасы алмазов на одном из месторождений, впервые в России открыв месторождение алмазов за собственные средства", - пояснил он.

Пока конкретное решение о возможных сделках на рынках капитала не принято, отметил топ-менеджер. "АЛМАР" выполнил основные требования юниорного сегмента "СПБ Биржи"; остались несколько шагов, которые необходимо сделать до размещения акций, сказал Новиков.

ЦБ в сентябре этого года зарегистрировал проспект ценных бумаг "АЛМАР", предполагающий выпуск 21 тыс. 805 акций (15% от увеличенного уставного капитала). Их размещение может пройти как на "СПБ Бирже", так и во внебиржевом порядке.

"АЛМАР" оценивает общую стоимость минерально-сырьевой базы по категориям запасов С1 и С2 и прогнозных ресурсов категорий P1 и P2 на своих россыпях Беенчиме и Хатыстах в сумму свыше $350 млн, сообщала компания в начале этого года.

Компания планирует с 2024 года добывать до 1 млн карат алмазов в год, что позволит занять около 0,5% мирового рынка алмазов. Продажи "АЛМАР" планирует начать в четвертом квартале будущего года.

Потребность в инвестициях для начала добычи на своих россыпях "АЛМАР" оценивает в 3 млрд рублей, из них до 1 млрд рублей необходимо для геологоразведки, свыше 2 млрд рублей - для организации и запуска производства и продаж алмазного сырья.

Согласно проспекту, Николаева является крупнейшим внутригрупповым кредитором "АЛМАР", на нее приходится 22,2% задолженности компании. Крупными кредиторами также являются "Алмазэргиэнбанк" и "дочка" "АЛРОСА" "Алмазы Анабара".

Помимо Николаевой, крупными акционерами компании являются трое представителей менеджмента (Павел Андреев, Сергей Граханов и Роман Ноговицын), которые владеют в общей сложности 40,5% акций. Предприниматель из Ижевска Виталий Русских, который в этом году предоставил "АЛМАР" кредит в 215 млн рублей, владеет 5,44% акций. "Поларктик менеджмент", входящее в группу компаний Polarctic Capital, бенефициаром которой является Андрей Новиков, владеет 8,09% акций. ООО "Айтиай Природные Ресурсы" (входит в группу ITI Capital) принадлежит 6,67%, АКБ "Держава" - 4,77%.

АЛМАР СПБ Биржа
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