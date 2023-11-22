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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:43

Темпы роста ипотеки в октябре замедлились до 2,9% против 4,2% в сентябре

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Российские банки, по предварительным данным, в октябре замедлили рост ипотечного портфеля до 2,9% с 4,2% в сентябре, что все еще остается очень высоким уровнем, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Замедление ипотеки связано с повышением первоначального взноса по льготным программам до 20% с 15%, а также с ростом ставок по рыночной ипотеке. Ужесточение макронадбавок с 1 октября по наиболее рискованной ипотеке (с LTV больше 70% и ПДН больше 50%) также могло оказать влияние на темп кредитования, отмечает ЦБ.

Прирост портфеля с начала года составил 27%, что выше аналогичного показателя 2021 года (23,7%), когда был зафиксирован предыдущий рекорд по объему выдач ипотеки. К концу 2023 года рост может составить около 30%, сказано в докладе Банка России.

ЦБ РФ Банк России
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