Минимальный размер первого взноса по ипотечным госпрограммам повышен до 20%

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Правительство повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%, следует из постановления №1474, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ датирован 9 сентября. Новые условия распространяются на жилищные кредиты, выданные начиная с этой даты.

Кроме того, постановление снижает на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках этих госпрограмм.

О планах скорректировать условия ипотечных госпрограмм говорил на прошлой неделе директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

"Действительно, сейчас обсуждается повышение первоначального взноса и изменение так называемой маржи банков, это тот добавок, который вносится в формулу, которая применяется при расчете того, что должно субсидироваться банку. Формула построена так, что, когда ключевая ставка растет, банки получают значительно больше. Получается такая ситуация, что, когда ставка растет, бюджет платит больше, а банки на самом деле больше зарабатывают. Поэтому сейчас идет дискуссия о том, чтобы скорректировать", - рассказал он.

Чебесков также указывал, что обсуждается повышение размера минимального первоначального взноса до 20% с 15%.

"На данном этапе дискуссия только скорректировать в краткосрочной перспективе, но в целом мы задумываемся, как, может быть, сделать механизм льготной ипотеки в будущем более стабильным, чтобы не надо было прибегать к таким изменениям. Потому что, если ставка сильно упадет, банкам это может быть не выгодно, тогда будет необходимо опять это менять", - указывал он.

Банк России 15 августа на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12%, чтобы ограничить риски для ценовой стабильности.

По данным ЦБ, темпы роста ипотеки в июле сохранились на высоком июньском уровне - 2,5%. При этом выдачи ипотеки с господдержкой выросли на 12% (до 360 млрд рублей с 321 млрд рублей в июне) за счет как "Семейной ипотеки", так и "Льготной ипотеки", что в ЦБ связывают со стремлением людей вложиться в недвижимость на фоне волатильности курса рубля и роста инфляционных ожиданий.

Программа "Льготной ипотеки" неоднократно продлевалась и сейчас действует до 1 июля 2024 года на следующих условиях: максимальная стоимость жилья на первичном рынке не должна превышать 12 млн для Москвы, Московской области, Петербурга и Ленинградской области и 6 млн - для других регионов. Участник должен внести первоначальный взнос - государство требует не менее 15%, но банки могут скорректировать эту сумму в большую сторону. Ставка в рамках этой программы сейчас составляет 8% годовых.

По мнению ЦБ, программа, которая была введена как антикризисная мера, затянулась. "Наша позиция достаточно четко всегда обозначалась: мы против любых программ субсидирования. В целом программа ипотеки с господдержкой в 7% искажает цены, она создает дисбалансы на рынке. Нам понравилась она (программа), когда она была запущена в пандемию: изначально как временная антикризисная мера на квартал. Сейчас она живет уже три года, и мы видим, что цены разъехались окончательно: на первичном рынке такое ощущение, что не осталось рыночной ипотеки", - говорил в декабре 2022 года замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслан Булатов.