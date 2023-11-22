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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:43

Корпоративное кредитование в РФ в октябре ускорилось до 2,3%, розничное замедлилось до 2,2%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Компании в октябре, несмотря на рост ставок, продолжили предъявлять активный спрос на кредиты: объем портфеля за месяц вырос на 1,6 трлн рублей, или на 2,3%, против увеличения на 2,0% в сентябре, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Около трети прироста портфеля пришлось на компании, занимающиеся добычей крабов, так как в октябре были проведены аукционы в рамках второго этапа продажи инвестиционных квот на их добычу, отмечает Банк России. Еще примерно 10% прироста пришлось на проектное финансирование строительства жилья, ставки по которому растут не так активно. Остальной прирост был более равномерно распределен между транспортными, горно-металлургическими и химическими компаниями. "Вероятно, компании продолжали наращивать кредитование из-за ожидания возможного ужесточения денежно-кредитной политики", - считает ЦБ.

Корпоративные кредиты в рублях выросли на 1,441 трлн рублей (+2,5%), в валюте - на 149 млрд рублей в рублевом эквиваленте (на $1,5 млрд, или +1,2%), в том числе из-за конвертации сделок обратного репо из рублей в валюту (в основном в юани).

Доля валютных кредитов в общем корпоративном портфеле в октябре снизилась до 16,3% с 17,1% в сентябре в большей степени из-за укрепления рубля. Если его исключить, то доля валютных кредитов снизилась бы всего на 0,2 процентного пункта (п.п.) - до 16,9% - за счет опережающего роста рублевого кредитования.

Темп роста розничного кредитования на фоне роста ставок и ужесточения макропруденциальных мер в октябре замедлился до 2,2% с 2,9% в сентябре, отмечает ЦБ РФ.

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