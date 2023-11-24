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ЦБ РФ ужесточил лимиты на выдачу потребкредитов и кредитных карт в I кв. 2024 г.

ЦБ РФ ужесточил лимиты на выдачу потребкредитов и кредитных карт в I кв. 2024 г.
Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров ЦБ РФ установил новые макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам на первый квартал 2024 года, ужесточил лимиты на выдачу потребкредитов и кредитных карт клиентам с показателем долговой нагрузки в диапазоне 50-80%, говорится в сообщении регулятора

Как отмечает ЦБ, рост задолженности существенно различается по сектору: наибольшие темпы роста отмечаются у банков, которые специализируются на предоставлении кредитных карт, так как на этот продукт МПЛ действуют с лагом. В этом сегменте значительная часть средств (82%) предоставляется по картам, открытым заемщикам еще до введения МПЛ.

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В связи с этим Банк России считает целесообразным ускорить переход к более сбалансированной структуре кредитования по кредитным картам и ужесточает МПЛ по таким кредитам на I квартал 2024 года. Для прочих кредитов лимит также ужесточается, но в меньшей степени.

С момента введения МПЛ доля задолженности по кредитам с ПДН более 80% в портфеле банков снизилась с 34% до 31%, но пока остается высокой. С учетом ужесточения МПЛ на первый квартал ожидается, что по итогам 2024 года эта доля снизится до 20%. Ужесточение МПЛ ускорит переход к сбалансированной структуре задолженности по потребительским кредитам, что в конечном счете снизит риски граждан, банков и МФО, отмечает ЦБ.

Решение о значении макропруденциальных лимитов на второй квартал 2024 года Банк России примет в феврале 2024 года с учетом динамики долговой нагрузки населения и стандартов кредитования.

ЦБ РФ Банк России
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