Прирост средств физлиц в банках России в октябре ускорился до 1,4%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Объем средств юридических лиц в российских банках в октябре практически не изменился: вырос на 0,1 трлн рублей, или на 0,2%, против увеличения на 0,7% в сентябре, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Динамика была слабой из за крупных налоговых выплат, в том числе квартального налога на дополнительный доход нефтегазовых компаний в размере около 0,6 трлн рублей.

Остатки на рублевых счетах в октябре выросли на 150 млрд рублей (+0,4%), на валютных счетах сократились на $0,4 млрд (на 42 млрд рублей, или на 0,4%) после увеличения в сентябре на 1,2%. На динамику валютных средств, по мнению ЦБ, частично могло повлиять вступившее в октябре в силу требование о продаже валютной выручки.

Прирост средств населения в октябре ускорился до 1,4% с 1,0% в сентябре.

Росли только остатки физлиц в рублях (+650 млрд рублей, или 1,8%). При этом граждане активно размещали средства на срочных вкладах (+914 млрд рублей, или 3,9%), тогда как остатки на текущих счетах сокращались (-264 млрд рублей, или 2,0%).

Средства населения в валюте в октябре продолжали снижаться - на $0,6 млрд (58 млрд рублей, или 1,4%).

Прирост средств на счетах эскроу замедлился до более умеренных 200 млрд рублей (+3,8%) с рекордных 403 млрд рублей (8,3%) в сентябре. Это связано с существенным ростом объема раскрытых счетов (предварительно до 434 млрд рублей с 253 млрд рублей) из-за ускорения ввода объектов в эксплуатацию ближе к концу года. Кроме того, несколько сократился спрос на первичном рынке в первую очередь из-за повышения минимального первоначального взноса по льготным ипотечным программам, а также ужесточения условий кредитования.

Объем госсредств в банках в октябре существенно вырос - на 1,3 трлн рублей (+11,2%) после сокращения в сентябре на 2,6%. Основной причиной стали значительные налоговые поступления на фоне уплаты в октябре нефтегазовыми компаниями квартального налога на дополнительный доход.

Кредиты от Банка России за месяц выросли более умеренно - на 345 млрд рублей (+8,1%). Банки привлекали в основном кредиты, обеспеченные нерыночными активами.