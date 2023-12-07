ЦБ повысил прогноз по росту средств населения в банках на 2023 год до 15-18%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Банк России повысил прогноз по росту средств населения в банках на 2023 год до 15-18% с 11-15% ранее, следует из обзора ЦБ о развитии банковского сектора.

Прогноз по приросту вкладов физлиц в 2024 году Банк России немного снизил, прогнозирует их увеличение на 6-11% против 7-12% ранее.

Средства корпоративных клиентов в 2023 году, по прогнозу ЦБ, вырастут на 13-16% (13-17% ранее), в 2024 году - на 6-11% (11-16% ранее).