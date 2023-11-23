ВВП Великобритании вырастет на 0,6% в 2023 году и на 0,7% в 2024 году

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Британская экономика вырастет на 0,6% в 2023 году и на 0,7% в 2024 году, заявил министр финансов Великобритании Джереми Хант в ходе традиционного осеннего обращения к парламенту.

Мартовский прогноз британского Управления бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR) предусматривал снижение ВВП страны на 0,2% в этом году и рост на 1,8% в следующем. Прогноз его роста на 2025 год понижен до 1,4% с 2,5%.

В 2026 году ожидается увеличение экономики на 1,9%, в 2027 году - на 2%.

Кроме того, OBR понизило прогноз дефицита бюджета на 2024-25 финансовый год до 3% ВВП с ожидавшихся в марте 3,2%.