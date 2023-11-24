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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Задолженность британцев может вырасти вдвое к 2026 году

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Задолженность британских домохозяйств к 2026 году увеличится в два раза, до 151 млрд фунтов ($189,6 млрд) c 73 млрд фунтов в 2023 году, на фоне роста процентных ставок, прогнозирует Управление бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR) страны.

Это примерно на 50 млрд фунтов выше, чем в пиковый период финансового кризиса 2008 года, отмечает The Telegraph.

В результате средний размер ежемесячного платежа по кредитам увеличится примерно на 230 фунтов. Для сравнения: экономия от объявленного ранее снижения взносов по программе обязательного страхования составит порядка 40 фунтов в месяц.

Управление ранее опубликовало новый прогноз для ВВП Великобритании. Теперь ожидается, что экономика страны в текущем году вырастет на 0,6%, в 2024 году - на 0,7%, в 2025 году - на 1,4%. Мартовский прогноз предусматривал снижение на 0,2% в этом году и рост на 1,8% в следующем, а также подъем на 2,5% в 2025 году.

Великобритания
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