Украина получила через фонд ВБ $400 млн под гарантию Великобритании
Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Государственный бюджет Украины получил около $400 млн под гарантию Великобритании через трастовый фонд Всемирного банка (ВБ) по проекту поддержки госрасходов для обеспечения устойчивого государственного управления, сообщило Министерство финансов.
"Финансирование будет направлено на частичную компенсацию расходов госбюджета, осуществленных для возмещения пенсионных выплат и оплаты труда медработников по программе медицинских гарантий", - отмечает Минфин.
Кредит предоставляется на льготных условиях: срок погашения - 19 лет с 5-летним льготным периодом.