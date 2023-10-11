Глава МВФ оценила дополнительные потребности Киева во внешнем финансировании на 2024 г.

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Потребности Украины во внешнем финансировании в 2024 году будут на $3 млрд больше, чем ожидалось ранее, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Мы определили, что потребности на следующий год будут немного выше, чем мы первоначально предполагали, примерно на $3 млрд. Я твердо верю, что наши инвестиции в Украину - это не благотворительность. Это инвестиции", - сказала она на заседании "круглого стола" министров по поддержке Украины в рамках собрания МВФ и Всемирного банка (ВБ) в Марракеше в среду.

По ее словам, предварительные итоги работы миссии по подготовке второго обзора программы EFF с МВФ показывают, что восстановление экономики идет быстрее, чем изначально ожидалось, и рост в этом году, скорее всего, будет на верхнем уровне прогноза фонда - 3%.

"Во-вторых, мы стали свидетелями продолжения структурных реформ. Мы видим политику, которая защищает макроэкономическую и финансовую стабильность до такой степени, что инфляция на Украине сейчас измеряется однозначными числами", - отметила глава МВФ.

Она добавила, что не менее важным является то, что Нацбанк Украины перешел от режима фиксированного курса к режиму управляемой его гибкости.

Как сообщалось, правительство Украины оценивает потребность во внешнем финансировании на следующий год в $42,9 млрд. С начала 2023 года внешнее финансирование уже достигает $32,6 млрд, а с 24 февраля 2022 года - $63,7 млрд. Ожидается, что в этом году Украина получит свыше $42 млрд от международных партнеров.