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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Турецкий ЦБ повысил ключевую ставку на 5 п.п. - до 40%

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Центральный банк Турции поднял ключевую процентную ставку на заседании в четверг значительнее консенсус-прогноза.

Ставка по семидневным операциям РЕПО была увеличена на 5 процентных пунктов - до 40% годовых с 35%, говорится в сообщении ЦБ.

Аналитики в среднем ожидали подъема на 2,5 п.п. - до 37,5% годовых, по данным Trading Economics и CNBC.

Нынешний уровень ставки является максимальным с середины 2003 года. С июня текущего года она была увеличена шесть раз подряд в совокупности на 31,5 п.п. в рамках борьбы с инфляцией.

Между тем ЦБ дал понять, что цикл подъема ставок завершится в ближайшей перспективе.

"Текущий уровень жесткости денежно-кредитной политики очень близок к уровню, необходимому для установления курса на дефляцию, - говорится в заявлении банка. - Соответственно, темпы ужесточения ДКП замедлятся, и цикл завершится в течение короткого периода времени".

Несмотря на некоторые признаки улучшения инфляционных ожиданий, банк признает сохранение инфляционного давления из-за таких факторов, как внутренний спрос, устойчивый рост цен в сфере услуг и геополитические риски. В октябре инфляция в стране составила 61,36% в годовом исчислении, и есть опасения, что темпы роста цен ускорятся в следующем году.

"Жесткая ДКП сохранится так долго, как надо будет для достижения уверенности в ценовой стабильности", - говорится в заявлении ЦБ.

Турецкая нацвалюта продолжила рост после решения ЦБ. Курс составляет 28,7677 лиры за доллар по сравнению с 28,8397 лиры за доллар по итогам торгов в среду.

Турция
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