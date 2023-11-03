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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Инфляция в Турции в октябре неожиданно замедлилась до 61,4%

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Инфляция в Турции в октябре незначительно замедлилась впервые за четыре месяца и оказалась чуть ниже ожиданий рынка.

Потребительские цены увеличились на 61,4% в годовом выражении по сравнению с подъемом на 61,5% в сентябре, говорится в сообщении статистического института страны (Turkstat).

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали ускорение инфляции до 62,1%.

Рост цен на продукты питания в октябре замедлился до 72% с 75,2% в сентябре, на коммунальные услуги - до 26% с 42,3%.

Тем временем подъем цен на мебель и бытовую технику ускорился до 61% с 59,1%, стоимость транспортных услуг увеличилась на 72% после подъема на 50,3% месяцем ранее, услуги здравоохранения выросли в цене на 81,3% (70,3%).

Рост потребительских цен в помесячном исчислении замедлился до 3,4% в октябре с 4,75% в сентябре.

ЦБ Турции ожидает, что инфляция составит 65% в 2023 году и опустится до 36% в 2024 году.

Турецкая нацвалюта в паре с долларом дешевеет на 0,15% в пятницу и торгуется около 28,3949 лиры за $1 по сравнению с 28,3534 лиры на закрытие предыдущей сессии.

Турция
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