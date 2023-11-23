Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

ЦБ не заметил роста переводов между гражданами для покупки криптовалюты

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Роста переводов между гражданами с целью покупки криптовалюты не отмечается, Банк России продолжает следить за ситуацией, заявила на круглом столе в Совете Федерации директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

"Банк России продолжает занимать позицию, что нам нужно и внимательно отслеживать ситуацию, и не допускать роста перетока средств наших граждан в криптовалюту", - сказала она.

Она напомнила, что есть ряд препятствий для покупки криптовалют с помощью российских банковских карт, платежные системы отслеживают цели перечисления средств.

"Здесь нам отчасти стало проще, потому что иностранные карты ушли, и граждане не могут их использовать для покупки крипты, но есть по-прежнему у нас переводы между гражданами, которые используются для приобретения криптовалют, мы это отслеживаем, публикуем в своих обзорах. Роста кого-то здесь тоже мы не видим, но, безусловно, мы поддерживаем, что этот вопрос имеет большое значение", - отметила глава департамента ЦБ.

"Сколько раз мы видели, что криптовалюты являются очень волатильными. Это раз. Во-вторых, здесь мошенничество, банкротство бирж периодически. Эти все новости, они, безусловно, напрягают", - заявила Данилова.

Елизавета Данилова Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Падение акций Polymetal превысило 15% на корпоративных новостях

Турецкий ЦБ повысил ключевую ставку на 5 п.п. - до 40%

Польские перевозчики начали перекрывать четвертый КПП на границе с Украиной

Арестован исполнительный директор возвращенного государству Дальнегорского ГОКа

Источники объяснили перенос встречи ОПЕК+ разногласиями в оценке добычи Анголы и Нигерии

ONGC попросила РФ помочь оформить ее участие в новом операторе "Сахалина-1"

ONGC попросила РФ помочь оформить ее участие в новом операторе "Сахалина-1"

С жены Дмитрия Ананьева взыскали в его конкурсную массу 1,9 млрд рублей, $59 млн и 8,5 млн евро

"Цифра брокер" начнет принудительно закрывать "шорты" по иностранным бумагам на "СПБ бирже"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });