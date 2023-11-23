ЦБ не заметил роста переводов между гражданами для покупки криптовалюты

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Роста переводов между гражданами с целью покупки криптовалюты не отмечается, Банк России продолжает следить за ситуацией, заявила на круглом столе в Совете Федерации директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

"Банк России продолжает занимать позицию, что нам нужно и внимательно отслеживать ситуацию, и не допускать роста перетока средств наших граждан в криптовалюту", - сказала она.

Она напомнила, что есть ряд препятствий для покупки криптовалют с помощью российских банковских карт, платежные системы отслеживают цели перечисления средств.

"Здесь нам отчасти стало проще, потому что иностранные карты ушли, и граждане не могут их использовать для покупки крипты, но есть по-прежнему у нас переводы между гражданами, которые используются для приобретения криптовалют, мы это отслеживаем, публикуем в своих обзорах. Роста кого-то здесь тоже мы не видим, но, безусловно, мы поддерживаем, что этот вопрос имеет большое значение", - отметила глава департамента ЦБ.

"Сколько раз мы видели, что криптовалюты являются очень волатильными. Это раз. Во-вторых, здесь мошенничество, банкротство бирж периодически. Эти все новости, они, безусловно, напрягают", - заявила Данилова.