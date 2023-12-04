Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Курс биткойна поднялся выше $41 тыс. впервые с мая 2022 года

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Курс биткойна продолжает расти в понедельник, он поднялся выше $41 тыс. впервые с мая 2022 года.

По данным CoinDesk на 10:00 по московскому времени, стоимость криптовалюты увеличилась на 4,3%, до $41 463.

За последний месяц биткойн подорожал на 13%, а с начала текущего года его цена выросла в 2,3 раза благодаря ожиданиям, что США в скором времени одобрят биржевые индексные фонды (ETF) для прямых инвестиций в криптовалюты, пишет Market Watch.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в прошлом неоднократно отклоняла заявки инвесткомпаний на запуск спотовых ETF, аргументируя это высокими рисками манипулирования рыночными ценами. Однако эксперты криптовалютной отрасли полагают, что в этот раз регулятор изменит свой подход.

Аналитик TradeStation Энтони Руссо заявил в интервью Market Watch, что ожидает подъема курса биткойна до рекордного максимума в 2024 году вслед за одобрением SEC спотовых биткойновых ETF.

В настоящее время курс биткойна более чем на 40% ниже максимума, зафиксированного в 2021 году.

биткойн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индекс МосБиржи в падении протестировал уровень 3100 пунктов

Продажи "АвтоВАЗа" в ноябре впервые за полгода снизились на 11,9% м/м

Продажи "АвтоВАЗа" в ноябре впервые за полгода снизились на 11,9% м/м

Цена золота обновила рекорд, поднявшись выше $2100 за унцию

Эксперты ждут роста дефицита кадров в России до 2-4 млн человек к 2030 году

Нефть Brent подешевела до $78,26 за баррель

Нефть Brent подешевела до $78,26 за баррель

Хуснуллин не исключил увеличения первоначального взноса по льготной ипотеке

Хуснуллин не исключил увеличения первоначального взноса по льготной ипотеке

"ЛУКОЙЛ" получил разрешение на покупку доли UROC Limited в "ЭЛ5-Энерго"

"ЛУКОЙЛ" получил разрешение на покупку доли UROC Limited в "ЭЛ5-Энерго"

Российское юрлицо "Делимобиля" получит статус ПАО

США ввели санкции против трех компаний за перевозку танкерами нефти РФ дороже price cap

США ввели санкции против трех компаний за перевозку танкерами нефти РФ дороже price cap

Масложировой союз назвал риски для будущего урожая масличных культур

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });