Курс биткойна поднялся выше $41 тыс. впервые с мая 2022 года

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Курс биткойна продолжает расти в понедельник, он поднялся выше $41 тыс. впервые с мая 2022 года.

По данным CoinDesk на 10:00 по московскому времени, стоимость криптовалюты увеличилась на 4,3%, до $41 463.

За последний месяц биткойн подорожал на 13%, а с начала текущего года его цена выросла в 2,3 раза благодаря ожиданиям, что США в скором времени одобрят биржевые индексные фонды (ETF) для прямых инвестиций в криптовалюты, пишет Market Watch.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в прошлом неоднократно отклоняла заявки инвесткомпаний на запуск спотовых ETF, аргументируя это высокими рисками манипулирования рыночными ценами. Однако эксперты криптовалютной отрасли полагают, что в этот раз регулятор изменит свой подход.

Аналитик TradeStation Энтони Руссо заявил в интервью Market Watch, что ожидает подъема курса биткойна до рекордного максимума в 2024 году вслед за одобрением SEC спотовых биткойновых ETF.

В настоящее время курс биткойна более чем на 40% ниже максимума, зафиксированного в 2021 году.