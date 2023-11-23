Газпромбанк установил объем размещения "зеленых" бондов в размере 15 млрд рублей

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Газпромбанк (ГПБ) зафиксировал объем размещения 3-летних "зеленых" облигаций серии 005P-01P в размере 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

В ходе премаркетинга эмитент ориентировал на объем в размере не более 30 млрд рублей.

Финальный ориентир ставки 1-го купона – 12,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 13,37% годовых, купоны квартальные.

Сбор заявок прошел 23 ноября с 11:30 до 16:00 по Москве. При открытии книги заявок ориентир составлял не выше 13% годовых.

АКРА 16 ноября подтвердило соответствие планируемого выпуска облигаций принципам и стандартам "зеленых" облигаций. "Рефинансируемый проект представляет собой семь комплексов многоквартирных жилых домов жилой площадью 582,8 тыс. кв. м с классом энергоэффективности от А до А++, средства на строительство которых ранее были направлены эмитентом в форме кредитования своих заемщиков", - пояснялось в релизе агентства.

Ожидается включение выпуска в сегмент "зеленых" облигаций сектора устойчивого развития Московской биржи. Мосбиржа 23 ноября зарегистрировала выпуск и включила его в третий уровень котировального списка.

Организатором и агентом по размещению ГПБ выступает самостоятельно. Техразмещение запланировано на 28 ноября.

Выпуск будет размещен в рамках программы банка серии 005Р объемом 250 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в начале ноября.

В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков биржевых облигаций банка на 190,2 млрд рублей, выпуск субординированных бондов на 59,4 млн евро, 14 выпусков классических облигаций, включая субординированные и структурные, на 172,4 млрд рублей и два выпуска субординированных бондов на $510,5 млн.