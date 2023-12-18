В Газпромбанке отметили полезность решений СОР28 для газовой и атомной отраслей

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Признание участниками Конференции ООН по изменению климата (COP28) роли газа как переходного топлива и призыв к развитию атомной энергии для достижения целей Парижского соглашения откроют этим отраслям доступ к "переходному" и "зеленому" финансированию.

Об этом на пресс-конференции заявила первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая.

"По факту произошло признание деятельности наших крупнейших клиентов (из энергетического сектора - ИФ) как соответствующей целям устойчивого развития. Более того, подписанные документы открывают потенциал для кратного расширения их бизнеса. Для банков это четкий и позитивный сигнал по оценке рисков и определению дальнейших направлений собственных инвестиций", - сказала она.

Салугина-Сороковая подчеркнула, что это позитивный фактор и непосредственно для Газпромбанка: "Для нас, как лидера рынка зеленого финансирования в стране, конечно, это открывает возможности по расширению своего международно-признаваемого на сегодняшний момент "зеленого" портфеля".

По ее словам, еще один позитивный "сдвиг" на COP28 наметился в отношении "переходного" финансирования.

"Почему вокруг этого вообще было много дискуссий? Потому что переходное финансирование - это, фактически, финансирование технологий по снижению выбросов углеродоемких отраслей. И очень долго говорили о том, что нельзя вкладывать в переходные проекты, что можно вкладывать только в "зеленое". (...) Основные игроки, представляющие финансовый сектор, на COP признали необходимость переходного финансирования. То есть, здесь тоже ожидаем наращивания объемов проектов", - сказала она.

Объем портфеля проектов ВИЭ Газпромбанка составляет 212 млрд рублей, проектов зеленого строительства - более 100 млрд рублей. Банк выступил организатором 23 выпусков ESG-облигаций на общую сумму более 450 млрд рублей, а также осуществил собственный выпуск "зеленых" облигаций на сумму 15 млрд рублей.