Суд начал процедуру банкротства экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в четверг признал обоснованным заявление Промсвязьбанка (ПСБ) о банкротстве бывшего совладельца банка Алексея Ананьева.

"Определение о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов", - сообщается на сайте суда.

Ранее сообщалось, что суд 17 октября оставил без рассмотрения заявление ООО "Юрконсалтгрупп" о банкротстве Ананьева.

В определении суда говорилось, что задолженность экс-банкира в размере $52 тыс. 1 октября 2021 года была подтверждена решением Хамовнического районного суда Москвы. Однако 4 октября 2023 года решение было отменено вышестоящей инстанцией, в удовлетворении требований компании было отказано.

В документе отмечалось, что при таких обстоятельствах заявление ООО "Юрконсалтгрупп" о признании несостоятельным (банкротом) Ананьева суд считает необоснованным. Поскольку в производстве Арбитражного суда Москвы имеется заявление ПСБ о банкротстве Ананьева, суд оставляет заявление ООО "Юрконсалтгрупп" без рассмотрения.

Заявление ООО "Юрконсалтгрупп" поступило в суд 24 октября 2022 года, а 28 октября оно было принято к производству.

1 ноября того же года в суд поступило заявление ПСБ о банкротстве экс-банкира. Сумма требований составила 91,2 млрд рублей, отмечается на сайте.

Заявление банка в соответствии с законодательством принято как вступление в дело о банкротстве

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 24 октября 2022 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 29 июня частично удовлетворил иск ПСБ, решив взыскать с его экс-совладельцев Алексея и Дмитрия Ананьевых, а также ряда бывших топ-менеджеров 91,2 млрд рублей из требуемых 243,2 млрд рублей. Кассационный суд в апреле 2023 года также оставил решение в силе.

Суд первой инстанции 29 июня 2022 года решил солидарно взыскать в пользу ПСБ с братьев Ананьевых, а также компании Promsvyaz Capital B.V. 91,2 млрд рублей убытков: с Алексея Ананьева - в пределах 91,2 млрд рублей, с Дмитрия Ананьева - в пределах 89,7 млрд рублей, с Promsvyaz Capital B.V. - в пределах 23,1 млрд рублей.

Иск был заявлен на сумму 282,2 млрд рублей, однако позднее требуемая сумма была сокращена до 243,2 млрд рублей.

ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка в декабре 2017 года, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ПСБ перешел в собственность Росимущества. На базе кредитной организации в дальнейшем был создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа.

Арбитражный суд Москвы 29 мая 2019 года по заявлению Промсвязьбанка арестовал активы братьев Ананьевых на сумму 282,2 млрд рублей. Среди арестованного имущества – доли в нескольких компаниях, предметы искусства, самолет Bombardier, земельные участки, средства на банковских счетах и ряд других активов. Позднее, правда, ряд мер обеспечения был отменен.

В июне 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд признал обоснованным заявление ЗК "Настюша" о банкротстве бывшего главы Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева. Суд тогда ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов долг перед "Настюшей" в размере 2,9 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд рублей основного долга.

Арбитражный суд Московского округа 30 июля 2020 года подтвердил законность этого решения. Верховный суд РФ 26 октября 2020 года отказал Дмитрию Ананьеву в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций.

Арбитражный суд Москвы 29 января 2021 года по заявлению "Настюши" признал Дмитрия Ананьева банкротом и ввел процедуру реализации имущества должника.