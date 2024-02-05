ВТБ хочет взыскать с экс-совладельца ПСБ Алексея Ананьева 168 млн рублей

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ 29 января подал в Арбитражный суд Москвы требование к бывшему совладельцу Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею Ананьеву в размере 167,9 млн рублей.

Как следует из картотеки суда, обоснованность этого требования планируется определить 21 марта.

Ранее сообщалось, что банк "Траст" 25 января подал в суд требование к А.Ананьеву на сумму 113,1 млрд рублей.

Его рассмотрение также назначено на 21 марта.

Арбитражный суд Москвы 23 ноября 2023 года признал обоснованным заявление ПСБ о банкротстве Алексея Ананьева и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов гражданина. Суд тогда включил в реестр кредиторов экс-банкира требование ПСБ в размере 91,2 млрд рублей основного долга и 77,3 тыс. рублей госпошлины.

Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 28 мая 2024 года.

Заявление ПСБ о банкротстве экс-банкира поступило в суд 1 ноября 2022 года. Сумма требований составила 91,2 млрд рублей.

Верховный суд РФ в конце ноября 2023 года оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций, удовлетворивших иск ПСБ, решив взыскать с его экс-совладельцев Алексея и Дмитрия Ананьевых, а также ряда бывших топ-менеджеров 91,2 млрд рублей из требуемых 243,2 млрд рублей.

Суд первой инстанции 29 июня 2022 года решил солидарно взыскать в пользу ПСБ с братьев Ананьевых, а также с компании Promsvyaz Capital B.V. 91,2 млрд рублей убытков: с Алексея Ананьева - в пределах 91,2 млрд рублей, с Дмитрия Ананьева - в пределах 89,7 млрд рублей, с Promsvyaz Capital B.V. - в пределах 23,1 млрд рублей. Апелляция и кассация позднее оставили решение в силе.

Иск был заявлен на сумму 282,2 млрд рублей, однако позднее требуемая сумма была сокращена до 243,2 млрд рублей.

ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка в декабре 2017 года, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ПСБ перешел в собственность Росимущества. На базе кредитной организации в дальнейшем был создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа.

Арбитражный суд Москвы 29 мая 2019 года по заявлению Промсвязьбанка арестовал активы братьев Ананьевых на сумму 282,2 млрд рублей. Среди арестованного имущества - доли в нескольких компаниях, предметы искусства, самолет Bombardier, земельные участки, средства на банковских счетах и ряд других активов. Позднее, правда, ряд мер обеспечения был отменен.

В июне 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд признал обоснованным заявление ЗК "Настюша" о банкротстве бывшего главы Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева. Суд тогда ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов долг перед "Настюшей" в размере 2,9 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд рублей основного долга.

Арбитражный суд Московского округа 30 июля 2020 года подтвердил законность этого решения. Верховный суд РФ 26 октября 2020 года отказал Дмитрию Ананьеву в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций.

Арбитражный суд Москвы 29 января 2021 года по заявлению "Настюши" признал Дмитрия Ананьева банкротом и ввел процедуру реализации имущества должника.