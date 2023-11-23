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СД "Магнита" рассматривает вопрос о собрании акционеров и рекомендацию по дивидендам

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Магнит" рассматривает вопрос о созыве годового собрания акционеров, сообщила компания на ленте раскрытия.

Дата проведения – 22 ноября. Решения совета директоров в настоящий момент не опубликованы.

Кроме того, помимо созыва ГОСА и связанных с этим вопросов, совет директоров рассматривает утверждение рекомендаций "по распределению прибыли и убытков ПАО "Магнит" по результатам 2022 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям".

Также совет изучает предложения акционеров о выдвижении кандидатов в совет директоров для избрания на ГОСА, предварительное утверждение годового отчета за 2022 год и другие вопросы.

В 2022 году годовое собрание акционеров у "Магнита" не состоялось из-за отсутствия кворума. Тогда среди вопросов, которые должны были рассмотреть акционеры, были распределение прибыли за 2021 год (совет директоров рекомендовал прибыль не распределять, дивиденды за прошлый год не выплачивать) и избрание совета директоров. В списке кандидатов было 20 человек.

В течение 2023 года компания объявила о двух раундах выкупа акций у акционеров-нерезидентов. В результате первого раунда buyback компания выкупила 21,5% акций в обращении, по итогам второго раунда планируется выкуп еще 7,8% акций (итоги будут объявлены примерно 30 ноября).

"Магнит" – крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. По состоянию на 31 декабря 2022 года основным акционером "Магнита" являлась Marathon Group Александра Винокурова – ей принадлежит 29,2%.

Магнит
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