Суд в Москве взыскал с Credit Suisse $13,6 млн в пользу банка "Зенит"

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск банка "Зенит" о солидарном взыскании со швейцарских банков Credit Suisse AG и UBS AG просроченного основного долга и процентов на $13,6 млн, а также убытков от упущенной выгоды.

"Взыскать с Credit Suisse AG в пользу банка "Зенит" денежные средства в размере $13,6 млн. (...) В удовлетворении требований к ответчику UBS AG отказать", - говорится в резолютивной части решения суда, опубликованной в картотеке арбитражных дел в четверг.

Суд также оставил без удовлетворения ходатайство Credit Suisse о том, чтобы оставить иск "Зенита" без рассмотрения.

Арбитражный суд Москвы с августа рассматривает заявление банка "Зенит" о признании Credit Suisse AG банкротом из-за долга в размере $13,6 млн, следующее заседание пройдет 1 декабря.

Ранее сообщалось, что в июне текущего года "Зенит" объявил о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве швейцарского банка UBS как правопреемника Credit Suisse, имеющего неисполненное обязательство перед "Зенитом". В июле "Зенит" подал в Арбитражный суд Москвы иск к Credit Suisse и UBS о солидарном взыскании просроченного основного долга и процентов в размере $13,6 млн, а также $16 тыс. упущенной выгоды за период с 15 марта по 26 июня 2023 года.

В материалах дела говорится, что в октябре 2021 года "Зенит" присоединился к соглашению о предоставлении синдицированного кредита предприятию Intergrain S.A., кредитным агентом по которому выступил лондонский филиал Credit Suisse.

В ноябре того же года "Зенит" перечислил заемщику $20 млн. Но после того, как в феврале 2022 года "Зенит" попал под блокирующие санкции Великобритании и США, Credit Suisse уведомил российский банк, что из-за включения "Зенита" в санкционные списки не будет перечислять ему выплаты от заемщика.

Банк "Зенит", основным акционером которого является "Татнефть", по итогам третьего квартала 2023 года занял 30-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Соглашение по покупке оказавшегося в сложной финансовой ситуации Credit Suisse конкурирующим UBS за 3 млрд швейцарских франков ($3,3 млрд) было заключено в марте 2023 года при участии швейцарских властей. Сделка была закрыта в июне.