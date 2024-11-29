Транскапиталбанк подаст заявление в суд о банкротстве швейцарского UBS

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Транскапиталбанк (ТКБ) намерен подать заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом Credit Suisse AG в лице правопреемника UBS AG (Швейцария), говорится в уведомлении банка на Федресурсе.

Арбитражный суд Москвы в январе 2023 года удовлетворил иск ТКБ к Credit Suisse на 10 млн евро в споре о выплате по синдицированному кредиту автопроизводителю из Узбекистана, организатором которого был швейцарский банк. Однако в мае ТКБ снова подал иск против Credit Suisse о взыскании 1,1 млн евро процентов за период с 19 апреля 2022 года (день приостановки платежа по синдкредиту в пользу ТКБ) по 22 марта 2023 года.

Суд удовлетворил иск ТКБ лишь частично и постановил выплатить банку 340 млн евро. Позднее, в апреле 2024 г., ТКБ подал апелляцию, в которой просил отменить решение суда в части удовлетворения иска и оставить его без рассмотрения или отказать в удовлетворении исковых требований. Апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменений. Позднее ТКБ подал заявление о процессуальном правопреемстве и замене ответчика с Credit Suisse на UBS AG, которое было удовлетворено 5 ноября.

UBS договорился о покупке столкнувшегося с оттоком средств вкладчиков Credit Suisse примерно за $3 млрд более года назад. Поглощение банка завершилось в мае 2024 года. Регистрация Credit Suisse в Цюрихе была аннулирована, банк прекратил существование в качестве отдельного юридического лица. UBS перешли все права и обязательства Credit Suisse AG, в том числе по всем находящимся в обращении долговым инструментам.

Сейчас в суде также рассматривается заявление банка "Зенит" о признании банкротом Credit Suisse AG. Это второе заявление банка, которое было подано в апреле. Первое заявление "Зенит" подал в августе 2023 года из-за задолженности в размере $13,6 млн. В ноябре того же года суд удовлетворил иск банка в части взыскания долга и процентов на $13,6 млн. При этом в декабре 2023 года "Зениту" было отказано в удовлетворении заявления о признании Credit Suisse банкротом.

Судебное разбирательство по заявлению о банкротстве, поданному в апреле, было отложено до 16 декабря 2024 года, до вступления в силу решения суда о процессуальной замене ответчика с Credit Suisse AG на его правопреемника - UBS AG, принятого в рамках прошлогоднего спора.

ТКБ по итогам третьего квартала 2024 года занимает 30-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", банк "Зенит" находится на 35-м месте в рэнкинге.