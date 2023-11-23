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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

BASF изучает продажу Wintershall Dea

В числе претендентов могут быть ADNOC, Harbour Energy

BASF изучает продажу Wintershall Dea
Фото: Friso Gentsch/picture alliance via Getty Images

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Германская химическая группа BASF привлекла консультантов для изучения возможности продажи своей 73-процентной доли в нефтегазовой Wintershall Dea.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, в числе возможных претендентов может быть нефтяная компания Абу-Даби ADNOC, а также британская Harbour Energy Plc.

Цена потенциальной сделки может составить более 10 млрд евро ($11 млрд).

Wintershall Dea была сформирована в 2019 г посредством объединения Wintershall Holding GmbH (нефтегазовое подразделение BASF) с подконтрольной LetterOne компанией DEA Deutsche Erdoel AG.

В 2022 году компания заявила о решении выйти из российских активов (это добычные совместные предприятия с "Газпромом"), однако пока не может реализовать эти планы из-за ограничительных мер.

BASF Wintershall Dea ADNOC Harbour Energy
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