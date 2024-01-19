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BASF предварительно отчиталась о падении выручки и EBIT в 2023 году

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Германская BASF SE, крупнейшая в мире химическая компания, вернулась к прибыли в 2023 году, однако получила выручку и EBIT хуже прогнозов рынка, говорится в ее предварительной отчетности.

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Чистая прибыль в 2023 году составила около 225 млн евро по сравнению с убытком в 627 млн евро годом ранее. Убыток в 2022 году был вызван единовременным списанием в размере 6,5 млрд евро в связи с уходом компании Wintershall Dea из России.

Аналитики, опрошенные исследовательской компанией Vara, ожидали гораздо более существенную чистую прибыль - 2,25 млрд евро.

Выручка BASF в минувшем году составила около 68,9 млрд евро. Сама компания прогнозировала этот показатель в диапазоне от 73 до 76 млрд евро, аналитики давали более сдержанный прогноз - 70,58 млрд евро, но итоговый показатель не оправдал даже эти ожидания. В 2022 году компания получила выручку в размере 87,3 млрд евро.

EBIT без учета разовых факторов по итогам 2023 года упала до 3,8 млрд евро с 6,88 млрд евро годом ранее, согласно предварительной оценке. Компания ожидала EBIT в размере 4-4,4 млрд евро, аналитики --3,9 млрд евро.

BASF опубликует окончательную годовую отчетность 23 февраля.

Капитализация компании за последние 12 месяцев снизилась на 16,3%, до 37,5 млрд евро.

BASF Wintershall Dea Германия
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