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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Денежная база в РФ снизилась с 10 по 17 ноября на 39,6 млрд рублей

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 17 ноября составил 18 388,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 10 ноября денежная база в России равнялась 18 427,9 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,21%, или на 39,6 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

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