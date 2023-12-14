Денежная база РФ в широком определении в ноябре увеличилась на 0,5%

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Денежная база России в широком определении в ноябре 2023 года увеличилась на 123,5 млрд рублей, или на 0,5%, до 24 960,9 млрд рублей. Эти данные опубликованы на сайте Банка России.

В январе-ноябре денежная база выросла на 532,3 млрд рублей, или на 2,2%, с 24 428,6 млрд рублей на 1 января.

Годовые темпы роста денежной базы на 1 декабря 2023 года снизились до 16,7% с 19,3% на 1 ноября.

Объем наличных денег в составе денежной базы в ноябре уменьшился на 304,9 млрд рублей, или на 1,7%, до 17 трлн 911,9 млрд рублей. Объем наличных снижался все три осенних месяца, за это время он стал меньше на 446,9 млрд рублей, или на 2,4%.

В январе-ноябре объем наличных денег вырос на 1 564,2 млрд рублей, или на 9,6%, с 16 347,7 млрд рублей.

Годовые темпы роста наличных снизились к 1 декабря до 15,1% с 17,6% на 1 ноября.

При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в ноябре уменьшилась до 71,8% c 73,3%.

В составе денежной базы в ноябре объем средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ вырос на 2 010,9 млрд рублей, или на 66,8%, до 5 трлн 20,5 млрд рублей, на депозитах кредитных организаций в ЦБ - снизился на 1 582,7 млрд рублей, или на 47,4%, до 1 582,7 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.