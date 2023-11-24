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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

На постройку приемного терминала СПГ на Камчатке из бюджета направят 12 млрд руб.

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет направит 12 млрд рублей на строительство объектов береговой инфраструктуры по приему СПГ на Камчатке.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 23 ноября соответствующее постановление №1968. Документ размещен на сайте правительства. Он дополняет госпрограмму "Развитие энергетики" и утверждает правила предоставления в 2023-2025 годах субсидий бюджету Камчатского края в целях софинансирования строительства объектов регазификационного комплекса СПГ в бухте Раковая Авачинской губы. Ранее сообщалось, что государственное финансирование стройки предусматривает выделение по 4 млрд рублей ежегодно с 2023 по 2025 годы.

"Результатом использования субсидии является ввод в эксплуатацию объектов до 31 декабря 2025 г.", - говорится в документе.

Кроме того, за счет внебюджетных источников будет создан плавучий терминал для приема СПГ и построены морские суда-газовозы, отмечается в сообщении пресс-службы правительства. Расходы по этой части оцениваются в 30-40 млрд рублей.

"НОВАТЭК" взялся профинансировать строительство челноков-газовозов и регазификационного терминала, который будет доставлять газ до Петропавловск-Камчатского от строящегося компанией для своих нужд крупнотоннажного хаба по перевалке СПГ (на нем СПГ из Арктики будет перегружаться с арктических газовозов на обычные).

Объекты морской части комплекса приема СПГ будут строиться "НОВАТЭКом", а затем переданы "Газпрому" для эксплуатации. Права пользования и владения могут перейти по договору лизинга, договору купли-продажи. Источником финансирования может быть и скидка для "НОВАТЭКа" на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам в зоне Единой системы газоснабжения на определенный период.

Сжиженный природный газ на Камчатку предполагается поставлять в рамках проекта "Сахалин-2". Правительство поручило "Газпрому" заключить договор о поставках СПГ с "Сахалина-2" для Камчатского края в первом квартале 2024 года.

Правительство РФ Камчатка СПГ Сахалин-2
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