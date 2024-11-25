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На Камчатке началось строительство регазификационного комплекса СПГ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Строительство регазификационного комплекса сжиженного природного газа (СПГ) началось на Камчатке, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края в понедельник.

"Началось строительство плавучей регазификационной установки в бухте Раковая. Также мы приступили к созданию наземной инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Владимира Солодова.

Он отметил, что строительство наземной части полностью финансируется средствами федерального бюджета с минимально предусмотренным законодательством софинансированием из краевого бюджета. Ответственным за своевременное строительство инфраструктуры губернатор назначил Сергея Миронова - заместителя председателя правительства региона, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

"К концу 2026 года стройка должна быть завершена. К этому же времени будет завершено строительство плавучей составляющей - это сама регазификационная установка и суда-челноки, которые заказаны за счет средств ПАО "НОВАТЭК" - нашего партнера. От реализации этого проекта в долгосрочной перспективе зависит бюджетная ситуация, надежность энергоснабжения и уход от завозного мазута, который сейчас создает серьезные сложности. Мы четко понимаем сроки - они не должны быть сдвинуты. Для Камчатского края это ключевой строительный проект", - сказал губернатор.

Для реализации проекта необходимо выполнить два блока работ - создать плавучую регазификационную установку, которая расположится в бухте Раковая, а также инфраструктуру на берегу.

Строительство комплекса регазификации СПГ позволит обеспечить поставки сжиженного природного газа для энергетических нужд Камчатского края в объеме до 446 тыс. тонн (620 млн кубометров природного газа) ежегодно для замещения недостающих объемов Камчатских месторождений в рамках программы газификации Камчатского края.

Также проект позволит улучшить экологическую обстановку в регионе. С переводом мазутных и угольных котельных на газ выброс вредных веществ в атмосферу снизится в 1,5-2 раза.

Как сообщалось, правительство РФ согласовало выделение в 2023-2025 годах Камчатке субсидии в размере 12 млрд рублей на строительство регазификационного терминала. Согласно постановлению о выделении средств, "результатом использования субсидии является ввод в эксплуатацию объектов до 31 декабря 2025 года".

Кроме того, за счет внебюджетных источников будет создан плавучий терминал для приема СПГ и построены морские суда-газовозы. Расходы на это оцениваются в 30-40 млрд рублей.

"НОВАТЭК" финансирует строительство челноков-газовозов и регазификационного терминала, который будет доставлять газ до Петропавловска-Камчатского от строящегося компанией для своих нужд крупнотоннажного хаба по перевалке СПГ (на нем СПГ из Арктики будет перегружаться с арктических газовозов на обычные).

НОВАТЭК Камчатский край Владимир Солодов
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