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Падение акций Polymetal превысило 9%

Бумаги компании заметно снижаются второй день подряд на корпоративных новостях

Падение акций Polymetal превысило 9%
Фото: "Интерфакс"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Падение акций Polymetal в ходе торгов на Московской бирже в пятницу превысило 9% (до 438,3 рубля за штуку); ценные бумаги компании заметно снижаются второй день подряд на корпоративных новостях (по итогам торгов в четверг они подешевели на 13,8%).

Polymetal хочет произвести новый обмен акций, заблокированных в результате санкций против Национального расчетного депозитария (НРД) и других российских депозитариев, сообщила компания.

Предложение по обмену позволит акционерам, чьи права затронуты санкциями против НРД и других российских депозитариев, обменять бумаги на новые, выпущенные на Бирже МФЦА (AIX), и восстановить свои акционерные права, включая возможность получать дивиденды.

Polymetal уже провел два транша обмена акций, в общей сложности выкупил около 8% бумаг из примерно 22%, хранившихся в НРД. Еще около 14% акций не отвечали критериям обмена, хотя на них распространялись санкции против НРД. В частности, это были акционеры из России. Теперь, когда Polymetal перерегистрировался в Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА), такие акционеры получили возможность принять участие в обмене. Но в связи с различными ограничениями предложение не будет распространяться на акционеров, связанных с "недружественными" государствами или находящихся под санкциями.

Согласно законодательству МФЦА, для проведения предложения по обмену акций требуется одобрение акционерами. Собрание, на которое вынесен соответствующий вопрос, назначено на 8 декабря.

Аналогично предыдущему предложению по обмену Polymetal намерен погасить акции, которые будут обменены, при смягчении наложенных на НРД ограничений. До этого момента они будут храниться на казначейских счетах.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).

AIX была образована в 2017 году в рамках развития Международного финансового центра "Астана" (МФЦА). Акционерами AIX являются МФЦА, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. AIX развивает специальные сегменты для горнодобывающих компаний, а также инфраструктурные проекты в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

Polymetal Московская биржа
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