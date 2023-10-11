Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Polymetal за время действия предложения по обмену акций выкупил 8,8%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Polymetal в рамках второго транша обмена акций нерезидентов, чьи бумаги учитываются в НРД, выкупил еще 2 543 840 бумаг, сообщила компания.

ЭкономикаPolymetal продлил срок завершения обмена акцийЧитать подробнее

Вместе с выкупленными в рамках первого транша 39 070 838 бумагами это представляет 8,8% голосующих акций.

Первый транш бумаг Polymetal обменивал на документарные акции, второй - на бездокументарные, выпущенные в соответствии с правилами Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).

Polymetal намерен аннулировать выкупленные акции при смягчении наложенных на НРД ограничений, отмечает компания. До этого момента они будут храниться на казначейских счетах.

В 2022 году Polymetal оценивал долю акционеров, чьи бумаги хранились в НРД, примерно в 22%. При этом принять участие в обмене могли не все акционеры, в частности, не имели права на это резиденты РФ. В целом около 11% капитала Polymetal не могло быть допущено к обмену. Какой процент бумаг остается заморожен из-за санкций Евросоюза против НРД, компания не раскрывает.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).

Астана ИСТ Казахстан Polymetal НРД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Xerox продала российскую структуру местному руководству

Xerox продала российскую структуру местному руководству

Exxon покупает сланцевого производителя Pioneer примерно за $60 млрд

Exxon покупает сланцевого производителя Pioneer примерно за $60 млрд

Кабмин пока не намерен повышать налоги нефтяникам для компенсации увеличения демпфера

Кабмин пока не намерен повышать налоги нефтяникам для компенсации увеличения демпфера

Нефть Brent подорожала почти до $88 за баррель

Globaltrans не имеет "выраженного" интереса к ПГК, но готова изучать все сделки M&A

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });