Polymetal за время действия предложения по обмену акций выкупил 8,8%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Polymetal в рамках второго транша обмена акций нерезидентов, чьи бумаги учитываются в НРД, выкупил еще 2 543 840 бумаг, сообщила компания.

Вместе с выкупленными в рамках первого транша 39 070 838 бумагами это представляет 8,8% голосующих акций.

Первый транш бумаг Polymetal обменивал на документарные акции, второй - на бездокументарные, выпущенные в соответствии с правилами Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).

Polymetal намерен аннулировать выкупленные акции при смягчении наложенных на НРД ограничений, отмечает компания. До этого момента они будут храниться на казначейских счетах.

В 2022 году Polymetal оценивал долю акционеров, чьи бумаги хранились в НРД, примерно в 22%. При этом принять участие в обмене могли не все акционеры, в частности, не имели права на это резиденты РФ. В целом около 11% капитала Polymetal не могло быть допущено к обмену. Какой процент бумаг остается заморожен из-за санкций Евросоюза против НРД, компания не раскрывает.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).