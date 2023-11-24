Яблочко не налилось - садоводы отмечают снижение урожая и рентабельности. Обзор

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Садоводческие хозяйства на юге России в этом году отмечают снижение урожая и качества плодов из-за непогоды. Тяжелым грузом легли возросшие затраты на сельхозтехнику, ГСМ, удобрения. По оценкам экспертов, уровень рентабельности отрасли составляет 12%.

Осложняет ситуацию и дефицит плодохранилищ. Из-за этого сельхозтоваропроизводители вынуждены реализовывать продукцию в период массового сбора по низким ценам. По мнению участников рынка, возможности строить новые мощности хранения нет, а объема государственной поддержки недостаточно.

Вместе с тем, Дагестан, активно развивающий сектор садоводства, намерен обновить рекорды по урожаю и заняться выращиванием новых востребованных на рынке культур.

На юге без рекордов, Кавказ воодушевляет

Крупнейший российский регион в сфере промышленного садоводства - Краснодарский край - по итогам текущего года планирует собрать 550 тыс. тонн фруктов против рекордных 600 тыс. тонн в прошлом, сообщил министр сельского хозяйства региона Федор Дерека, выступая на сессии парламента. К настоящему времени в крае собрано уже более 500 тыс. тонн фруктов и ягод. Уборка находится на завершающей стадии. По словам Дереки, на снижение урожая повлияли непростые погодные условия.

Вместе с тем, отрасль интенсивно развивается: за последние несколько лет площадь садов в регионе выросла на 2 тыс. гектаров с учетом раскорчевки старых, и в настоящее время превышает 31 тыс. га, 80% от общего объема посадок занимают сады интенсивного и суперинтенсивного типа.

Как сообщил генеральный директор союза "Садоводы Кубани" Николай Щербаков в ходе "круглого стола" по развитию отрасли в Краснодаре, повторить прошлогодний рекорд помешали холодная весна, спровоцировавшая плохую завязь плодов и развитие грибковых заболеваний, а также летняя непогода: сильные дожди с градом, сменившиеся сильной засухой.

"Год был непростой. В 2022 году промышленные хозяйства края собрали 492 тыс. тонн, это был рекорд. В этом году конечно будет меньше из-за погоды", - сказал Щербаков.

По словам Щербакова, несмотря на снижение валового сбора, Кубань по прежнему является лидером в России по объемам производства плодов, производит около трети от общего объема в РФ. Этому способствует ежегодная закладка молодых насаждений.

"В крае ежегодно закладывается по 1,7 тыс. гектаров, преимущественно по интенсивной и супер интенсивной технологии", - добавил Щербаков.

По словам замминистра сельского хозяйства региона Михаила Тимофеева, принимавшего участие в "круглом столе", в настоящее время садоводческие предприятия продолжают осеннюю закладку садов. Всего в этом году будет заложено 1,7 тыс. га, это на уровне прошлого года.

Снижение урожая из-за непогоды прогнозируют и в Крыму.

"В прошлом году мы собрали рекордный урожай в 187 тыс. тонн. В этом сезоне наши хозяйства попали под град, который которые нанес существенный ущерб хозяйствам региона. Общий урожай в этом году будет существенно ниже прошлогоднего", - сообщил на "круглом столе" председатель союза "Садоводы Крыма" Михаил Лановой.

Говоря об ущербе, он привел пример собственного хозяйства, которое было повреждено градом. "Град в один момент перевел сорт яблока из первой категории во вторую, в итоге хозяйство недополучило 60-70 млн рублей доходов", - сказал Лановой.

Вместе с тем, в Дагестане по итогам текущего года планируют обновить прошлогодний рекорд по урожаю плодов.

"В прошлом году мы собрали рекордный урожай 210 тыс. тонн плодовых культур и орехов, из них яблок - более 83 тыс. тонн, абрикосов - 43 тыс. тонн, сливы и алычи - 23 тыс. тонн. В текущем году садоводы Дагестана планируют увеличить сбор фруктов до 230 тыс. тонн. Уборка урожая еще идет", - сообщила исполнительный директор союза "Садоводы Дагестана" Александра Гутина.

Он подчеркнула, что сейчас в республике сельхозпредприятия активно занимаются посадкой хурмы.

"Есть сельхозпредприятие "Полоса", которое сейчас закладывает самый большой сад фундука в Европе. В этом году они заложили около 5 гектаров хурмы и планируют в дальнейшем развивать этот проект, его стоимость составит 6 млрд рублей. Отмечу, что в России набирает популярность эта агрокультура", - подчеркнула Гутина.

По ее словам, в регионе выращивают гранат, киви, миндаль, грецкий орех, фундук - те культуры, которые еще не так широко представлены в российском садоводстве, и имеют хорошие перспективы для развития.

"Также мы являемся лидерами по производству абрикосов в России, производим для российского рынка более 80% культуры. В этом году урожай ниже прошлогоднего из-за погодных условий. Но думаю, что с каждым годом объемы сбора будут только возрастать с учетом закладки новых садов", - добавила исполнительный директор союза "Садоводы Дагестана".

С саженцами все в порядке, но импорт присутствует

Краснодарский край на сегодняшний день полностью закрывает собственные потребности в саженцах плодовых культур, сообщает генеральный директор союза "Садоводы Кубани".

"Посадочный материал мы научились выращивать. В этом году мы вырастили 7,5 млн сертифицированных саженцев плодовых деревьев, и количество не будет уменьшаться. Это намного больше, чем мы закладываем. Сегодня внутренняя потребность края составляет 4 млн штук, остальное реализуем в другие регионы РФ", - сказал Щербаков.

"По-прежнему некоторые хозяйства завозят саженцы из-за границы, их доля в среднем составляет 30%. Хотя подчеркну, что российские однозначно лучше - они устойчивее к нашему климату и конкурентны по цене", - добавил он.

Председатель союза "Садоводы Крыма" Михаил Лановой отметил, что питомниководческие предприятия Крыма столкнулись в этом году с проблемой сбыта посадочного материала.

"У нас сейчас около 30 питомников, в том числе тех, кто реализует продукцию не для собственных нужд, а в промышленных объемах. В этом году они сокращают свои закладки, поскольку боятся не продать свою продукцию. Я не знаю - общая ли эта тенденция, но в Крыму так", - сказал Лановой.

По мнению экспертов, выходом из этой ситуации мог бы стать полный запрет на ввоз импортных саженцев, это позволило бы поднять отрасль питомниководства на новый уровень развития.

Что мешает развитию?

Сельхозпроизводители и эксперты серьезно озадачены возросшими затратами в текущем году на горюче-смазочные материалы, удобрения, сельхозтехнику, рабочий персонал. Все это уже сказалось на рентабельности отрасли.

"За последнее время себестоимость выращивания яблок в крае выросла на 60%. Ранее я говорил, что себестоимость выращивания одного килограмма яблок доходила до 30 рублей, сейчас уже 40 рублей. Выросли цены на все - средства защиты растений, ГСМ, затраты на оплату труда. По мнению аналитиков, уровень рентабельности отрасли садоводства сегодня составляет всего 12%, это очень мало, и он продолжает падать. Хотя для нормального ведения бизнеса этот показатель должен составлять 50%, - сообщил Щербаков.

Председатель союза "Садоводы Крыма" отмечает, что в настоящее время увеличивается предложение отечественных средств защиты растений.

"Доля используемых отечественных препаратов садоводами увеличивается, мы тоже переходим на отечественные. Но есть такая тенденция - каждый год цена повышается на 20-30%. Но мы и так находимся на грани рентабельности, откуда у нас средства?", - сетует Лановой.

Конкурентным преимуществом в цене по СЗР прежнему обладает Китай.

"Волнует и другой момент - садоводы продают килограмм яблока по 44 рубля, а сети уже потребителям - по 96 руб./кг. То есть накрутка идет более чем в два раза. Для нормальной рентабельности отрасли нам необходимо продавать продукцию дороже, но при этом важно, чтобы она оставалась доступной для покупателя. Здесь вопрос к сетям. Необходим механизм регулирования торговых наценок, поскольку 80% нашей продукции реализуется именно через торговые сети", - продолжил Щербаков.

По мнению садоводов, для развития отрасли в целом необходим запрет ввоза импортных плодовых культур в период массового сбора урожая.

"Мы обращались в правительство РФ с этим предложением, но воз и ныне там. По нашим подсчетам, если будет введено ограничение ввоза в период массового сбора урожая и реализации плодов, мы будем продавать свое яблоко на 10 рублей дороже", - сказал Щербаков, отметив, что это прямым образом скажется на рентабельности.

Предложение поддерживают и власти Краснодарского края. По словам замминистра сельского хозяйства края Михаила Тимофеева, необходимо сдвинуться с мертвой точки в этом вопросе, чтобы в определенный период времени полностью освободить нишу для отечественных производителей.

Дефицит плодохранилищ требует поддержки

Эксперты единогласно отмечают острый дефицит фруктохранилищ в России, но их создание требует серьезных затрат, а объема государственной поддержки недостаточно.

"По данным Минсельхоза РФ, мы ежегодно производим 2 млн тонн плодово-ягодной продукции, а храним - менее 1 млн тонн. Соответственно, есть острый дефицит хранилищ с газовой средой, который бы позволял реализовать яблоки хорошего качества и в январе, и в мае-июне. Сейчас государство компенсирует 20% затрат на строительство фруктохранилищ, этого очень мало, потому что малые хозяйства, которые хотели бы построить хранилище, должны потратить на проектирование сумму, сопоставимую с размером господдержки, вот поэтому процесс строительства плодохранилищ в России не идет", - считает председатель союза "Садоводы Крыма".

Он привел в пример европейские страны, где аграриям субсидируется 80% понесенных затрат. "Мы не можем конкурировать с ними в таких условиях. Поэтому необходимо увеличить размер компенсации хотя бы до 50%", - считает Лановой.

"Хранить плоды нужно, нужно строить хранилища, это изменит рынок. Поскольку сейчас большой объем яблок - 1 млн тонн вываливается на рынок осенью в период массового сбора, соответственно мы вынуждены реализовывать продукцию по низким ценам, в ущерб собственной рентабельности. Но мы вынуждены это делать",- добавил он.

С ним солидарен и руководитель "Садоводов Кубани".

"Увеличить государственную поддержку на строительство фруктохранилищ необходимо. Нам не хватает их, а многим фермерам попросту не по карману их построить. Необходимо, чтобы государство компенсировало хотя бы 50% затрат при их строительстве", - подчеркнул Щербаков.

Исполнительный директор ассоциации плодоводов и питомниководов Ставропольского края Юлия Самсонова, принимавшая участие в "круглом столе", добавила, что фруктохранилища окупаются порядка 10-15 лет, а льготные инвесткредиты на их строительство предоставляются на срок от 5 до 8 лет.

"Конечно в этом есть недоработка. Необходимо продлить сроки выдачи таких кредитов хотя бы до 10-12 лет", - считает Самсонова.

В министерстве сельского хозяйства Краснодарского края подчеркнули, что за последние годы мощности плодохранилищ в крае выросли в 2 раза - до 360 тыс. тонн.

"Сейчас реализуются новые проекты по строительству фруктохранилищ. Работает система льготного кредитования АПК. В крае работает и программа "Малый сад", рассчитанная на поддержку малых фермерских хозяйств. Ежегодно выделяется финансирование и на закладку садов. Мы рассчитываем в следующем году ее еще увеличить", - сообщил Михаил Тимофеев.

Исполнительный директор союза "Садоводы Дагестана" сообщила, что в республике в ближайшие годы планируется строительство более 50 фруктохранилищ, это позволит обеспечивать реализацию продукции и в межсезонье.

Проблема в кадрах

"В нашей отрасли большой дефицит кадров. В последние годы мы закладывали большой объем новых садов, но для этого нужны квалифицированные работники. Но где их брать? Дефицит рабочей силы наблюдается и во время сбора урожая. А скоро наши молодые сады вступят в стадию плодоношения, а кто будет собирать урожай?", - задается вопросом гендиректор "Садоводов Кубани".

"В этой ситуации надо возвращаться к студотрядам. Но под это надо готовить законодательную базу", - добавил он.

По мнению экспертов, важно проводить работу с учебными заведениями в части подготовки кадров.

Замминистра сельского хозяйства Краснодарского края заявил, что проблема кадров в АПК существует, в том числе в садоводстве.

"Было принято решение проводить дни открытых дверей в колледжах для сельхозтоваропроизводителей. Мы весной проводили такие встречи в колледжах, которые имеют аграрное направление, а у нас их в крае 16. Одновременно совместно с министерством образования региона посмотрели образовательную базу - база хорошая, студентов много, группы полные. Но вопрос - почему не идут работать в АПК? Тогда мы задали вопрос сельхозпредприятиям - а вы были в колледжах, рассказывали о своих предприятиях, вакансиях? Ответ - нет", - сообщил Тимофеев.

"Считаю что здесь необходимо "подружить" колледжи с сельхозтоваропроизводителями, наладить взаимодействие. Но надо чтобы и сельхозпроизводители создавали ребятам хорошие условия труда", - подытожил он.