Госдума обдумает пути совершенствования регулирования рынка зерна

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Госдума намерена выявить пути совершенствования регулирования российского рынка зерна и подготовить рекомендации по повышению доходности зернопроизводителей.

На это будет нацелено экспертно-аналитическое исследование на тему "Разработка рекомендаций по совершенствованию нормативного правового регулирования рынка зерна в целях повышения рентабельности деятельности и доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей", заявка на подготовку которого размещена на сайте госзакупок.

Необходимость такого исследования в конкурсных документах объясняется тем, что "в настоящее время на отечественном рынке зерна и зерновых культур, несмотря на увеличение валовых сборов, наблюдается снижение уровня рентабельности и доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, что во многом обусловлено недостатками действующей методологии по расчету себестоимости производства зерна и зерновых культур только на стадии технологического цикла без учета затрат, складывающихся по всей цепочке добавленной стоимости".

"Увеличение затрат, влияющих на формирование себестоимости производства зерновых культур, оказывает негативное влияние на деятельность сельхозпредприятий, приводит к снижению рентабельности производства и доходности хозяйствующих субъектов, а в условиях внешнеэкономических санкций себестоимость производства зерновых культур увеличивается в кратном размере, что обусловлено удорожанием кредитных ресурсов, ростом цен на средства защиты растений, минеральных удобрений, необходимостью поддержания или обновления парка сельскохозяйственной техники, где отмечается большая зависимость от импортных поставок, - говорится в описании объекта закупки. - При этом нормотворческая деятельность в настоящее время сосредоточена только на регулировании отдельных факторов, оказывающих влияние на формирование и увеличение затрат отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей, без разработки комплексного подхода к формированию затрат на всех этапах жизненного цикла продукта и по всей цепочке создания добавленной стоимости". Несмотря на комплексную господдержку, это обстоятельство не позволяет добиться значимых результатов в увеличении доходности и повышении рентабельности АПК, подчеркивается в документе.

Начальная цена лота - 4,85 млн рублей. Заявки принимаются по 4 марта 2024 года.

По данным Минсельхоза, рентабельность сельского хозяйства России в 2023 году снизилась до 18,9% (с учетом субсидий) с 20,3% в 2022 году. В 2024 году рентабельность прогнозируется на этом же уровне.