"Норникель" заключил соглашение по выходу из южноафриканского Nkomati

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - "Норникель" через входящую в группу компанию Norilsk Nickel Africa Proprietary Limited (NNAf) заключил соглашение о передаче 50%-й доли в совместном предприятии Nkomati южноафриканскому партнеру, компании African Rainbow Minerals Limited (ARM), сообщила российская компания в пятницу.

Согласно условиям соглашения, помимо доли в совместном предприятии, ARM возьмет на себя все обязательства Nkomati, включая экологические, в обмен на взнос NNAf, подлежащий уплате в пользу ARM. Закрытие сделки ожидается в течение 2024 года после получения необходимых разрешений регуляторов ЮАР и выполнения прочих согласованных сторонами условий закрытия.

Активы Nkomati включают месторождение вкрапленных медно-никелевых сульфидных руд, законсервированный в 2015 г. подземный рудник, а также карьер. Добыча прекращена в марте 2021 г. С 2021 г. предприятие находится в стадии консервации и рекультивации.

"Заключением данного соглашения "Норникель" подтверждает свою приверженность долгосрочной стратегии выхода из зарубежных активов, не соответствующих критериям первоклассности, а также усиливает фокус на реализации стратегии обеспечения надежности и развития уникальной минерально-ресурсной базы и перерабатывающих мощностей в РФ", - говорится в сообщении компании.

"Норникель" выставил на продажу свои 50% Nkomati в 2013 г. в рамках стратегии по выходу из непрофильных и зарубежных активов. В 2014 г. было заключено обязывающее соглашение о продаже Nkomati с компанией BCL (Ботсвана), все разрешения для сделки были получены в 2016 г., но BCL отказалась исполнять свои обязательства, а позднее правительство Ботсваны инициировало процедуру ликвидации BCL. "Норникель" вел судебные разбирательства с BCL и Ботсваной, которые завершились в конце 2021 года с выплатой компенсации.