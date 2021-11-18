"Норникель" урегулировал спор с Ботсваной по Nkomati и получил компенсацию

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - "Норникель" урегулировал спор с правительством Ботсваны и ботсванской BCL Group в связи со сделкой по продаже "Норникелем" BCL Group своих африканских активов, в том числе 50-процентной доли участия в совместном предприятии Nkomati, говорится в сообщении компании.

По условиям мирового соглашения стороны отказались от претензий друг к другу по этой сделке, и "Норникель" получил согласованную денежную компенсацию.