"Вымпелком" купил 25% разработчика платформы для автоматизации ценообразования KeepRise

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Хайв" ("дочка" "Вымпелкома", созданная для осуществления венчурных инвестиций) приобрело 25,1% в ООО "Кипрайз" (KeepRise), разрабатывающего платформу для автоматизации процесса ценообразования.

По данным ЕГРЮЛ, оператор получил эту долю 23 ноября. Продавцами выступили сооснователи ООО "Кипрайз" Сергей Воробьев и Павел Ворошилов (доля каждого из них сократилась на дату сделки до 21,93% с 34,48%).

В пресс-службе "Вымпелкома" "Интерфаксу" подтвердили совершение сделки.

"ООО "Хайв" действительно приобрело 25,1002% долю в уставном капитале ООО "Кипрайз" (KeepRise), разрабатывающего платформу, которая позволяет компаниям-клиентам KeepRise автоматизировать процессы ценообразования в розничных точках продаж", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что платформа KeepRise разработана выходцами из ГК "КОРУС Консалтинг". "С помощью искусственного интеллекта она автоматизирует ценообразование, позволяя сотрудникам высвобождать время для анализа и поиска возможностей получения дополнительной прибыли. KeepRise пополнил наш венчурный портфель, а его продукты уже применяются в нашей рознице", - уточнили в компании.

"Вымпелком" в мае сообщил о внедрении автоматизированной системы ценообразования KeepRise. Тогда в компании отмечали, что с момента запуска решения в начале 2023 года на ограниченном ассортименте товаров удалось увеличить выручку более чем на 7%, а маржинальность - на 2%.

ООО "Кипрайз" зарегистрировано в июле 2022 года. По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", по итогам 2022 года выручка ООО "Кипрайз" составила 2,7 млн рублей, чистый убыток - 5,6 млн рублей.